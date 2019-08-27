真人騷自爆洗衫洗到手留都損　迪麗熱巴：羽絨、牛仔褲都照洗！

內地90後花旦迪麗熱巴五官精緻，性格豪爽，因此圈粉無數，是不少人心目中的女神。最近她在內地真人騷節目《送一百位女孩回家》第三季最新一集的預告片中，就展現了自己私底下平凡的一面。

拋開明星的光環，熱巴是一位自理能力很強的女生，她表示自己在生活上並不需要助理：「洗衣服、逛街、買東西，打車去拍攝的場地，我都可以自己一個人」，她續指到，「每次一換一個酒店，我知道我要在這個酒店住兩到三天的話，我就會洗衣服，還洗過羽絨服和牛仔褲，在洗臉的水池裡。」「水池」其實是內地用語，即香港人講的「洗手盆」，這一番說話令主持人有些詫異，他問：「你是可以幹這種活的？」而熱巴不假思索地答道：「這不就是正常人正在幹的活嗎？」話雖如此，但主持人指普通的觀眾觸及不到這樣的信息，他們會認為明星有多個助理，熱巴解釋到：「從鏡頭裡看，確實有很多工作人員，令人覺得好有派頭，但其實每次出席活動，公司必須帶經理人、經理人助理、宣傳、攝影師、化妝師等，因為他們要工作。」

熱巴對著鏡頭笑言自己手上的傷口全部是洗衣服造成的，現在已經完全愈合。（視頻截圖）

由熱巴上述的一段話，可以看出她私下其實與普通女生無異，熱巴透露成名之前，她也曾以為女明星由頭到腳所有的東西一定都是名牌，生活也一定很完美，估計頭髮應該都做了很貴很貴的保養。但當自己成名之後，才發現並非如此：「我穿酒店的拖鞋，就用洗髮露洗頭，主要有時我還不洗。私底下就是一個正常女孩的狀態，我能不化妝的時候，我都不會化妝，因為平時都在化，我覺得起碼有一天讓皮膚呼吸一下。」熱巴坦言她只是一個普通的女孩，可能在工作當中，大家看到的是妝髮齊全的一個女明星而已。

熱巴不止一次被影到穿酒店拖鞋。（視頻截圖）