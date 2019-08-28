周柏豪微博發愛國愛港力挽狂瀾　《多功能老婆》獲放生成台慶劇

周柏豪（Pakho）早前在IG呼籲大家登記選民，卻遭到內地網民炮轟，直指他是「港獨」，更在Pakho的微博和IG「洗版」，揚言要封殺他。而Pakho不止一夜之間清空IG的Post，出席活動時亦一律不回應，直至昨日（26日）他終於在微博表態，發表愛國愛港的宣言，不過內地網民似乎「唔受落」，更批他是雙面人，明顯是為了未來的工作而鋪路。其實Pakho在內地的確有不少Job，今次表明立場，似乎是為了挽回形象，更為自己的演唱會、電影、劇集等做好準備。

周柏豪曾在IG呼籲大家登記做選民，結果被內地網民質疑他是「港獨」。（IG@punkhippie）

柏豪於8月9日清空個人IG。（Instagram@punkhippie）

Pakho昨日在微博除了轉發經理人公司的聲明之外，更以簡體字留言：「生為中國人、熱愛祖國、熱愛香港。本人從未支持港獨，也反對所有違法的暴力行為，特此聲明。」Pakho今次在微博公開表態，有指是與他有份參演的劇集《多功能老婆》和內地電影有關。上個月曾有消息指因為兩位主演Pakho同楊千嬅被內地網民質疑是「港獨」，《多功能老婆》因而被抽起，最快要等到明年4月才播出。不過隨着千嬅及Pakho先後表態，有指《多功能老婆》被「放生」，將會在10月播出，成為台慶劇之一。

Pakho昨日（26日）在微博表態，表示自己熱愛祖國、熱愛香港。（周柏豪Pakho微博截圖）

有消息指《多功能老婆》將會在10月播出，成為台慶劇之一。（資料圖片）

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此外，有消息指中央要求藝人表態，否則會影響演出或戲劇的批文，而Pakho主演的內地電影《禁錮之地》將會在9月6日上映，另外他還有多套電影包括《感動她77次》、《死亡通知單之暗黑者》、《鬥勝戰佛2》、《戒命人》等在今年下半年至明年上映，他更準備投入劇集《使徒行者3》的拍攝。因此惹來外界猜測，Pakho此舉是為了令電影如期上映。

Pakho有份參演的《禁錮之地》將會在9月6日上映。（劇照）

而音樂方面，Pakho將會在8月31日，與側田、薛凱琪在中山舉行音樂會，至於他的巡迴演唱會《One Step Closer Pakho Live 2019》，亦在密鑼緊鼓籌備當中，據網上消息顯示，Pakho會在內地多個城市舉行個唱，目前有深圳、廣州及南寧。有網民表示Pakho今次表態，旨在力挽狂瀾，以目前所知的他的工作來看，估計涉及金額超過億元，選擇「跪低」也是難免的。

據網上消息顯示，Pakho會在內地多個城市舉行個唱，目前有深圳、廣州及南寧。（摩天輪票務網上截圖）