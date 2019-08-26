周柏豪微博寫熱愛祖國　網民表示理解：月底中山有演出嘛！

周柏豪（Pakho）早前在Instagram呼籲香港市民登記選民，結果竟得罪內地網民，有部份激進網友更稱他是「港獨分子」，Pakho的微博和Instagram亦慘成戰場，網友罵戰不斷，更曾有報道指Pakho的歌在內地的音樂平台被下架。自事件發生之後，Pakho並沒有公開回應過，更一度不接受傳媒訪問，日前他還將個人Instagram上的所有post一掃而空。

柏豪於8月9日清空個人IG。（Instagram@punkhippie）

周柏豪終於表態 轉發經理人公司聲明

8月26日，Pakho終於都在微博表態，轉貼了一份經理人公司的聲明，並留言謂：「生為中國人、熱愛祖國、熱愛香港。本人從未支持港獨，也反對所有違法的暴力行為，特此聲明。」不過其實在Pakho呼籲登記選民的一刻開始，就有不少香港網民大讚他撐香港有骨氣，加上他清空IG的舉動，令不少網民認定Pakho的立場。如今他微博的「愛國表現」卻令網民覺得他是雙面人，更留言稱：「你夠薑就去發ins同fb」，還有人指出Pakho表態的原因與他8月31日在中山舉行音樂會有關：「月底中山有演出嘛，《使徒行者》3要開拍進組了嘛，再不發怎麼恰飯（意思為：搵食）？」