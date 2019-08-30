周柏豪愛國宣言登熱搜　微博再關注共青團力證愛國？

周柏豪（Pakho）早前在微博發表愛國愛港的宣言，登上微博熱搜榜，但就被內地網民指是為了挽回形象，更是為自己的演唱會、電影、劇集等鋪路。相隔4日，Pakho再度登榜，而今次就是因為他關注了共青團中央的官方微博帳號「共青團中央」，掀起網民熱議。

周柏豪（Pakho）日前在微博表態，表示自己熱愛祖國、熱愛香港。（周柏豪Pakho微博截圖）

Pakho早前在IG呼籲大家登記選民，卻遭到內地網民炮轟，直指他是「港獨」，更在Pakho的微博和IG「洗版」，揚言要封殺他。雖然他事後清空了IG的Post，出席活動時亦一律不回應，但他的種種舉動就引發網民關注，依然有不少人認為他涉嫌支持「港獨」，更表示堅決抵制。

柏豪於8月9日清空個人IG。（Instagram@punkhippie）

今日（30日）突然爆出Pakho在微博關注了共青團中央的官方微博帳號，雖然無法查看具體的關注時間，但查看Pakho微博的關注名單，就發現他最新關注的確實是「共青團中央」。對此內地網民紛紛留言：「求生欲很強啊」、「洗一輩子也洗不白」、「證明自己愛國嗎」。

今日（30日）再度登上微博熱搜榜，原因是他被爆突然關注了共青團中央的官方微博帳號「共青團中央」。（周柏豪Pakho微博截圖）

而Pakho原定在明日（31日）與側田、薛凱琪於中山舉行音樂會，但主辦單位突然在前日（28日）發聲明表示因為受颱風影響及場地維護，音樂會將會延期舉行，不過聲明中並無列明延期到幾時，反而就公布會對今次的演出作出退票處理，並規定退票截至日期為2019年9月6日，超過則視為自動放棄。主辦單位這次的安排，惹來外界猜測音樂會實則是被取消。

Pakho原定在明日（31日）於中山舉行音樂會，但主辦單位在前日（28日）突然發聲明表示將會延期，並作退票處理。（大麥網網上截圖）

此外，由Pakho主演的內地電影《禁錮之地》最初定在8月30日上映，之後延期至9月6日上映。不過今日（30日）網上流傳消息指電影已確認撤檔，無緣在內地上映，原因是「周柏豪是港獨」。對此電影的微博官方帳號未有確認消息，但就有不少網民留言表示就算電影如期上映，都一定不會入場支持。

Pakho有份參演的《禁錮之地》原定在9月6日上映，但今日（30日）網上流傳消息指電影上映無期。（劇照）