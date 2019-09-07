阮民安再辦演唱會學生免費　「打狗價」門票到底包乜？

阮民安（Tommy）近期多次被目睹在各個「反修例」示威活動出現，更在8月31日在街頭舉行「沒有國泰，還有民安」港島區流動演唱會，令不少網友讚好。今天（7號）Tommy在Facebook宣布加碼，未來會舉辦「沒有國泰，還有民安2.0」演唱會。

Tommy認為令大家放鬆是藝人的使命之一，所以就想透過舉行這場演唱會，為香港人減壓。(圖片擷自Facebook@tommyekids)

「反修例」運動從6月開始至今已持續約三個月，Tommy認為年輕人犧牲太多：「呢段時間，我收到好多唔同inbox同我分享佢地嘅難題，有對香港絕望嘅，有想自殺嘅，有失戀嘅，有自身問題嘅，每一個我都好認真去聆聽佢哋嘅故事同埋盡力去開解佢哋，但每一次聽完之後我都會喺度諗……究竟我仲可以做啲咩去幫大家呢？」為了向年輕人提供一個舒解壓力的小出口，Tommy想到了要舉辦這次演唱會：「尤其係喺831我同大家喺銅鑼灣唱完歌之後，我感覺到大家好似搵到一刻嘅快樂，咁我諗一個藝人喺香港有困境嘅時候就係需要發揮到令大家放鬆嘅功能，而大家對我有呢個訴求，所以我就直接衍生咗呢場演唱會出嚟，去回應大家嘅訴求。」

Tommy表示這個演唱會沒有主辦單位。(圖片擷自Facebook@tommyekids)

Tommy又指這個演唱會沒有主辦單位，更說：「全香港小、中、大學大專生，係免費嘅！只要各學生可以出示有效學生證進行登記，當日就可以免費入場！而正常門票價會分為『民安A、B隊』，分別為$380、$280，更有一個名為『打狗價』的門票套餐，以$721買到兩張門票和一件tee，但其中一張是會贊助一位學生觀看。」