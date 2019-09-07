阮民安再辦演唱會學生免費　「打狗價」門票到底包乜？

阮民安（Tommy）近期多次被目睹在各個「反修例」示威活動出現，更在8月31日在街頭舉行「沒有國泰，還有民安」港島區流動演唱會，令不少網友讚好。今天（7號）Tommy在Facebook宣布加碼，未來會舉辦「沒有國泰，還有民安2.0」演唱會。
Tommy認為令大家放鬆是藝人的使命之一，所以就想透過舉行這場演唱會，為香港人減壓。(圖片擷自Facebook@tommyekids)
「反修例」運動從6月開始至今已持續約三個月，Tommy認為年輕人犧牲太多：「呢段時間，我收到好多唔同inbox同我分享佢地嘅難題，有對香港絕望嘅，有想自殺嘅，有失戀嘅，有自身問題嘅，每一個我都好認真去聆聽佢哋嘅故事同埋盡力去開解佢哋，但每一次聽完之後我都會喺度諗……究竟我仲可以做啲咩去幫大家呢？」為了向年輕人提供一個舒解壓力的小出口，Tommy想到了要舉辦這次演唱會：「尤其係喺831我同大家喺銅鑼灣唱完歌之後，我感覺到大家好似搵到一刻嘅快樂，咁我諗一個藝人喺香港有困境嘅時候就係需要發揮到令大家放鬆嘅功能，而大家對我有呢個訴求，所以我就直接衍生咗呢場演唱會出嚟，去回應大家嘅訴求。」
Tommy表示這個演唱會沒有主辦單位。(圖片擷自Facebook@tommyekids)
Tommy又指這個演唱會沒有主辦單位，更說：「全香港小、中、大學大專生，係免費嘅！只要各學生可以出示有效學生證進行登記，當日就可以免費入場！而正常門票價會分為『民安A、B隊』，分別為$380、$280，更有一個名為『打狗價』的門票套餐，以$721買到兩張門票和一件tee，但其中一張是會贊助一位學生觀看。」
今晚午夜12時開始至9月17日午夜12時止會接受登記和購票，登記及購票詳請可以在Facebook專頁 阮民安-Tommy 或文末連結查看。(圖片擷自Facebook@tommyekids)
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「沒有國泰，還有民安2.0 演唱會」，正式召集！！！呢個Show今次會有埋英文名，The Title is “NO CX ,STILL HAVE TOMMY BOY 2.0 concert” Thank You ！ 呢個演唱會無任何大台（即係無主辦單位，因為大部分香港嘅演唱會主辦單位都係好藍嘅，道不同，不相為謀），所以我喺度希望大家今次可以大大力支持，俾佢地知道我地就係靠香港人都可以撐得起Tommy呢埸Show。而同時間我要公佈呢場Show，全香港小、中、大學大專生，係免費嘅！！！只要各學生可以出示有效學生證進行登記，當日就可以免費入場！（點樣登記，下面有詳細解釋）。 由6月9號到依家，呢個抗爭運動已經差不多成三個月，幾時會完，無人會知，因為一日未見到香港人要嘅結果，我地一日都唔會停！呢三個月入面我地一班手足、年輕人，為香港嘅未來犧性太多啦！ 呢段時間，我收到好多唔同inbox 同我分享佢地嘅難題，有對香港絕望嘅，有想自殺嘅，有失戀嘅，有自身問題嘅，每一個我都好認真去聆聽佢地嘅故事同埋盡力去開解佢地，但每一次聽完之後我都會喺度諗...究竟我仲可以做d咩去幫大家呢？ 有人叫我參選區議員，但呢樣嘢責任太大啦，我未有資格勝任！ 但係喺呢個漫長嘅抗爭路上面，我覺得大家都需要有一個小出囗去減輕一下壓力，尤其係喺831我同大家喺銅鑼灣唱完歌之後，我感覺到大家好似搵到一刻嘅快樂（雖然喺唔夠十分鐘後港島又突然變天），咁我諗一個藝人喺香港有困境嘅時候就係需要發揮到令大家放鬆嘅功能，而大家對我有呢個訴求，所以我就直接衍生咗呢場演唱會出嚟，去回應大家嘅訴求。 不過呢個show有一個難以估計嘅問題就係 -究竟最後有幾多人登記嚟睇同買飛呢？ 所以我同團隊決定先用十日（即由今晚午夜12時開始至到9月17日午夜12時止）去接受大家嘅登記同購票，再會用七日去點算同埋統計同決定演出場地，然後會喺9月30日之前公佈演出場地，同日期。（萬一book唔到場，100%會即時退票） 日期方面，我地喺點算總人數後會立即同埸地協商，演唱會會定喺10月、11月、12月呢三個月入面嘅其中一個星期五，呢個安排係因為唔希望影響到香港人每個周末嘅抗爭日程，如果萬一大家咁支持呢個show而令到人數有需要開超過一埸，嗰一埸我地只會安排向前褪，即係如果星期五埸full左，就會加一埸喺星期四，如果都full就會加一埸喺星期三，如此類推！ 好，登記及購票詳請； 只要大家click入 https://tommyconcert.boutir.com (網址喺首頁) 大家就會見到有唔到登入嘅格式，包括： -「民安有愛免費登記區」只要大家合乎現屆小、中、大學學生資格，就可憑有效學生證no. 、電話號碼及同學生證上同名嘅名稱登記，即可以得到今次演唱會門票一張（每張有效學生證，只可登記一次，如發現有重複使用，即當之前所有登記一律作廢，乖啦，守規矩啦，OK?) 而正常門票價，我地會分為「民安A、B隊」97回歸前兩種價格，睇場Show啫，唔使下下980，1680嘅～ 付款方式：Visa /Master /AE 轉數快 滙豐銀行轉帳 -「民安A隊」區域門票價為 港幣$380。（全企位） -「民安B隊」區域門票價為 港幣$280。（全企位） 另如有行動不便的朋友手足，長者或者不能長時間站立者，我們會作特別座位區域安排，請在購票時特別註明，感謝！ 而為左配合今次嘅其中一幕演出，我地會有一個名為 「打狗價」嘅港幣$721 門票套餐，套餐包括： -兩張$380嘅門票，（一張係您自己睇嘅，一張係您贊助左一個學生入場睇嘅，無錯，雖然我係咪都會免費請全香港小、中、大學生睇Show，但都唔排除有有心人士希望請學生睇騷的。 -同時亦會得到演唱會 ［還有民安］［極權對抗 ］tee一件 最後我地都會有一個名為「香港人贊助商」嘅格式，因為可能會有部分手足因為未能確定日期，場地，時間，又或者唔喺香港，所以未知能否參與呢次演唱會，但都想身體力行支持，就可以登記贊助呢次演唱會： -贊助商嘅贊助價格由港幣$10蚊開始-至無任何上限，即係話只要您贊助港幣$10蚊，您已經係今次演唱會嘅贊助商之一。 -我地到時會喺場刊同埋完埸前嘅鳴謝字幕，列出所有贊助人名或商戶名稱（但因私隱問題，所以不會公開透露贊助金額），以表謝意！ -如果唔方便或者唔想公開名字嘅手足同商户，可以用無名氏代替，例如如果有10個無名氏贊助商，我地會用 無名氏 X 10 去表達，如此類推！ 另外再一次同各手足講，今次呢個show我希望大家都會嚟，俾所有香港人知道我地就係自己都可以撐起一個屬於香港人嘅Show! 到時見！ 香港人加油！！！ Photo credit ：Men's Club