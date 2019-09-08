Janice Man文詠珊半島酒店與男友註冊結婚　下月飛米蘭古堡辦婚禮

現年30歲的文詠珊（Janice Man），與拍拖5年的金融才俊男友吳啟楠（Carl）今早在香港半島酒店註冊結婚，並舉行中國傳統的敬茶禮。兩人事前非常低調，亦做足保密功夫，只邀請少數摯親好友到場見證重要時刻。

JM同Carl舉行中國傳統的敬茶禮，她更獲贈送超巨型龍鳳鈪。

JM身穿中式裙褂 簽字時改穿高雅白色婚紗

Janice Man身穿特別定制的中式裙褂，而Carl則穿上中式喜服，喜慶的大紅色裙褂繡有象徵美好祝願的金色龍鳳刺繡，並配襯Tiffany & Co.高級珠寶系列，還有價值近300萬港元的紅寶石耳環，高貴地散發古典韻味。JM與Carl十分恩愛，兩人在跪地敬茶的過程中不時互相深情對望，眉宇間傳遞出愛與幸福，羨煞旁人。在進行簽字儀式時，JM換上白色婚紗，簡潔高雅的設計盡顯氣質。

在進行簽字儀式時，JM換上白色婚紗。

10月飛米蘭Lake Como古堡辦婚禮

另外，在舉行註冊儀式前，JM早前已跟一眾好姊妹去到韓國舉行婚前派對，更穿上校服裝拍照。至於婚禮回禮方面，全部都由JM親自包辦，紅色禮盒印有二人婚禮的標誌，內藏記錄兩人甜蜜片段的USB，還有心型朱古力和香薰蠟燭，並附有專屬的感謝卡。JM文詠珊與Carl相戀多年，感情穩定，今日終於拉埋天窗，正式結為夫妻，婚禮則會在10月12日於意大利米蘭Lake Como的古堡舉行。