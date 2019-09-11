【多圖】劉佩玥30歲生日開Party狂歡　緋聞男友周志文冇影？

昨日（9日）是劉佩玥（Moon）30歲生日，為了慶祝最後一個「2」字頭的生日，阿Moon在出席完港姐決賽後同成班好友齊齊開Party慶祝，包括湯洛雯、Super Girls的Aka、曾合作拍攝劇集《跳躍生命線》的何廣沛、羅天宇、郭子豪、張彥博等，不過就不見緋聞男友周志文的身影！

劉佩玥以黑色大Deep V晚裝上陣出席港姐決賽，超級性感！（梁碧玲攝）

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阿Moon與一班好友慶祝30歲生日，現場佈滿不同顏色的氣球，身穿黑色連身裙的阿Moon集萬千寵愛在一身，同好姊妹黃海晴一起慶祝。阿Moon在IG Post了一張兩人的合照，寫道：「這是我最後一個二字頭，這是她最後一個單身生日會。最後，又是一個美麗的開始。我感恩，我感激。生命中有妳，我愛妳。」可見兩人姊妹情深！

阿Moon同好姊妹一齊慶生！（IG@arryuu）

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而「跳躍四子」何廣沛、羅天宇、郭子豪、張彥博都有到場祝賀，四子圍住阿Moon大方合照。不過就完全見不到緋聞男友周志文出現，但據知周志文當晚有出席生日Party，莫非是為了避忌所以特意不出鏡？

「跳躍四子」何廣沛、羅天宇、郭子豪、張彥博都有到場祝賀！（IG@arnoldkwokk）

據知周志文都在場，但點解冇同壽星女影合照呢？（IG@arryuu）

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