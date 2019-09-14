【中秋晚會】梁靜茹離婚後首登台　唱《小手拉大手》竟然走音？

馬來西亞歌手梁靜茹昨（13日）登上央視（中央電視台）中秋晚會，一連演唱三首歌曲，包括《小手拉大手》﹑《慢冷》﹑《勇氣》，美妙的歌聲使台下觀眾聽出耳油。可是當中有些小美中不足，事緣當她唱《小手拉大手》前半段的時候，疑是耳機出了問題令她慢了半拍，直到副歌的部份才調整回來，之後整個演唱就非常順利。因為臨場反應快，不少網友大讚這是專業歌手應有的水準，亦證明了她絕對是現場演唱的，畢竟當晚有不少明星演唱都是咪嘴的。

梁靜茹離婚後登上央視中秋晚會。（視覺中國）

身穿全白色套裝的梁靜茹站在台中央演唱，四邊都坐滿觀眾，整個畫面非常壯觀。她首先為觀眾帶來經典名曲《小手拉大手》，當唱到「你大大的勇敢保護我…」這一段的時候被細心的網友聽出冇跟上伴奏慢了拍子，在這一個過程中她就不斷去調整她的耳機，似乎調整了幾次之後，直到副歌部份她好快地就拉回拍子，之後整個演唱就非常順利。不少網友眼見梁靜茹神救回拍子，亦大讚其音樂專業：「實力派歌手才會這樣處變不驚」﹑「調整得還不錯」﹑「實力不容小覷」…...雖然美中不足，不過至少證明了是真唱。

梁靜茹不停去調整耳機。（網上截圖）

梁靜茹時不時調整耳機。（網上截圖）

繼而她就唱新歌《慢冷》整個狀態非常好，最後唱《勇氣》來到副歌的時候全場來個大合唱，整個畫面猶如個人演唱會似的，足以證明《勇氣》這首歌的傳唱度果真非常高。事實上，是次表演是梁靜茹承認離婚後首次公開演唱，不少網友都知道她的心情多多少少都會受影響，望她如歌曲《勇氣》般勇敢面對愛情與生活，好好做自己就最開心。

唱《勇氣》的時候全場大合唱。（微博圖片）