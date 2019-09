39歲莊思敏(Jacquelin)今日(14/9)在Instagram貼出一張與男友的合照,正式公開戀情,更寫道:「The right one bump up in the right time.(對的人在對的時間出現)」。相中的她一邊依靠着男友,一邊露出冧爆幸福表情,其男友亦非常四正,看似成熟穩重,與女方非常匹配。不少藝人都有留言祝福,包括陳煒、樂瞳、張寶兒、陳敏之等,最好笑是王子涵留言:「點解你要佢美肌?」Jacquelin接受傳媒訪問時便透露男友Brian是來自台灣的生意人,現時拍了幾個月拖。

莊思敏今日在網上公開與台灣男友Brian的合照。(Instagram/@jacquelinchng)

雖然Jacquelin在公開戀情前已經單身多年,不但被家人催拍拖兼安排相睇,更曾經考慮過搵精子銀行,但事實上她的感情史絕不平淡,2014年便推出書籍《大情大性講情講性》大談過去,不但自爆頭五位戀愛對象都是同性,更剖析與吳浩康的五年情。

點擊下圖深入了解莊思敏情史: