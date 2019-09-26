【我要打籃球】鄧倫發脾氣同裁判理論　林書豪大讚：是很好的領隊

內地「四大流量小生」之一的鄧倫，一向個性以温和著稱其暖男特質深受不少粉絲喜愛，萬萬想不到原來這位暖男發起脾氣來是如此的恐怖。事因最近由他做領隊的內地體育類綜藝節目《我要打籃球》播出，在最新一集中他眼見裁判對其隊員有不公的判決，於是上前與其據理力爭場面相當失控。不少網友眼見這一幕都超驚嚇，不過都一致性大讚鄧倫夠勇敢特別男人地為隊員討回公道，又使他收穫了不少粉絲的喜愛。

鄧倫與林書豪共同領隊一隊「電光飛俠」。（《我要打籃球》截圖）

就在最新一集《我要打籃球》節目中，鄧倫與林書豪領隊的「電光飛俠」與李易峰、杜峰領隊的「烽騎士」各自挑出3位隊員進行3對3的比賽。就在打到中場一半的時候，鄧倫眼見對手球員出現打手犯規，但裁判冇吹罰反而吹罰了自己的隊員有違規，搞到他嬲嬲豬即刻叫停比賽，並走上前與裁判據理力爭，非常激動地說道：「我都看到你看不到嗎？那我都看到那麼明顯了，打手。」此時裁判就回他：「我角度跟你不一樣，好吧。」更令鄧倫嬲豬：「那麼明顯哪有這麼摁的，你不能這樣對我的球員知道嗎？」使場面一度失控，幸好其隊員勸導他才稍為停下怒氣。

各隊挑出3位隊員進行3對3比賽。（《我要打籃球》截圖）

鄧倫上前與裁判據理力爭。（《我要打籃球》截圖）

雖然鄧倫情緒是過激但大家反而有讚冇彈，不少網友都覺得鄧倫特別Man，認為他非常用心去參與這個節目，並且如此積極地去維護球員，特別真性情做自己，因為這個節目更對他愛不釋手添，不少人都在微博留言說道：「更招人喜歡了」、「這個男人靠譜」、「真的太man了」……是值得大家引以為傲的熱血青年。

而事後林書豪亦在微博大讚鄧倫：「真的是一個很好的領隊，他的初衷就是想保護球員，我很能理解倫倫維護球員的想法和情緒。最好的球員不會找借口，電光飛俠繼續加油！」