兩大拉丁天后任超級碗半場嘉賓　跟Shakira同台惹J.Lo粉絲不滿

第54屆NFL超級碗（Super Bowl）將於明年2月舉行，每年的半場表演嘉賓都成為大家熱烈討論的焦點，早前一直都有消息指樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）將會擔任新一屆的表演嘉賓，令大家非常期待！而日前大會就確認了這位天后會任半場嘉賓，不過是跟另一位天后Shakira同台演出，似乎令J.Lo粉絲不太滿意。

日前兩位拉丁裔天后都在Instagram上載超級碗宣傳照，不過大批歌迷及網民表示不明白為何J.Lo要跟Shakira分享超級碗這個舞台，更認為憑J.Lo的實力和風範，絕對應付有餘。亦有人指自去年8月J.Lo在MTV Video Music Awards中奪得Michael Jackson Video Vanguard Award時，上演了一場令人讚嘆的演出，無論在電影或者音樂方面，J.Lo正處於事業高峰。加上早前在米蘭時裝周上，穿上超經典性感綠地晚裝裙為Versace行天橋，令大家認為50歲的J.Lo更有魅力。

雖然對比之下，Shakira近期都專注籌備世界巡迴演唱會輯錄成電影《Shakira In Concert：El Dorado World Tour 2019》，而較少出席公開活動。不過J.Lo跟Shakira的舞技同樣出眾，形象都非常火辣，每次演出都令一鳴驚人，今次亦是兩人首次同台演出，相信必定會為大家帶來驚喜！

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