網傳鄭爽遭男友家暴兼分手　網友竟然讚好？

1991年出生的內地女星鄭爽出道10年，因為擁有高人氣而被評為「90後四小花旦」之一，去年她與節目總監張恒相戀，二人對於戀情毫不隱藏，更時常大方放閃。不過近日有論壇一則「90小花分手」的爆料文，提到該女星遭家暴，並點出其他明顯線索，矛頭直指鄭爽。

內地90後小花鄭爽被傳遭家暴。（視覺中國）

鄭爽去年公開與節目總監張恒的戀情，並經常高調曬愛，惹來不少爭議。該爆料文指出，一位90後女星曾經在室內撐傘防偷拍，其助理還在微信群組內透露女星是臉上受傷，並暗示她是被家暴。另外又補充這位女星以前常在社交網絡曬恩愛，而最近卻明顯地沒有再放閃，最後還補充一句：「那個綜藝是7、8月份拍的。」

8月底時鄭爽現身機場，在室內撐傘指要防偷拍，早前亦跟男友張恒一同參加內地節目《女兒們的戀愛2》，種種線索明顯指向鄭爽，在網絡掀起熱烈討論。有不少網友直呼「分手快樂」；亦有網友認為這是謠言，因為早前鄭爽去巴黎時裝周，男朋友也有同行，「分什麼手，家什麼暴」、「人家男朋友一直陪在身邊呢」、「別瞎猜了，就不能盼點好的嗎」，希望外界不要再造謠。

鄭爽與男友張恒一同參加內地綜藝節目《女兒們的戀愛2》。（微博圖片）