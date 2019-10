美國真人騷《Keeping Up with the Kardashians》女星兼名媛、現年22歲Kylie Jenner,香港時間今早被外國傳媒率先爆出跟Rapper男友Travis Scott分手結束兩年情。兩人於2017年4月在Coachella音樂節撻著,幾個月後就宣布懷孕,女兒Stormi於2018年2月出世。雖然沒有結婚,但兩人一直都同居及一同照顧Stormi。

一家三口最後一次出席公開場面已經是8月尾。(Getty Images)

據報道指,Kylie一家三口最後一次出席關於Travis Scott的紀錄片《Travis Scott:Look Mom I Can Fly》首映禮後,就沒有再一起露面。兩人當時仍然拖手擁抱,更公開親吻,所以消息爆出之後令大批粉絲感到詫異。有消息人士表示,兩人曾經嘗試挽救關係,惟數星期前決定分手,但仍會共同撫養Stormi。

點擊下圖看更多Kylie嘅性感靚相: