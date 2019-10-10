【多圖】汪明荃IG大騷不老「回春妝」　 原來通通出自化妝界胡歌

現年72歲的阿姐汪明荃向來貼地，她自從緊貼潮流學識玩IG後，至今已坐擁逾8萬Followers。而阿姐經營IG亦絕不馬虎，不時都會上載超高質的靚相，大騷百變「回春妝」，而均出自「化妝界胡歌」──Stephen Lau。

阿姐頂多似45歲！（IG/@wang_liza）

妝容百變！（IG/@wang_liza）

這名星級化妝師Stephen Lau已入行超過10年，曾擔任於無綫電視台任職多年，精通影視及古代妝容，相信亦因此而和阿姐結下不解緣！除了阿姐外，他合作藝人包括，葉德嫻、關菊英、鄭嘉穎、米雪、謝雪心、陳芷菁、秦海璐、蔡思貝、苟芸慧、陳敏之、王君韾、田蕊妮、江若琳、胡杏兒、松岡李娜......

全部出自Stephen Lau之手！（Stephen微博照片）

不少網友都大讚Stephen似胡歌！（Stephen 微博照片）

點撃下圖更多Stephen Lau作品！

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Stephen Lau除了擁有高超的化妝技術，攝影技巧同樣出色，阿姐IG的超高質靚相大多同樣出自他之手。而Stephen Lau自己的私人IG亦有不少網紅照，相信高質！

點撃下圖睇Stephen私密照！