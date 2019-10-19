【請融化我吧】41歲美魔女尹世雅分享凍齡秘訣　這類食物是關鍵？

韓劇界男神之一的池昌旭睽違兩年以奇幻喜劇《請融化我吧》回歸電視螢幕，搭檔新生代女星元真兒及《天空城堡》的「美魔女」尹世雅上演三角戀。現年41歲的尹世雅雖然和池昌旭相差九歲，但二人在劇中演情侶亦毫無違和感，令池昌旭也不禁大讚：「前輩很美麗也很開朗。」同時也令大眾好奇尹世雅保持凍齡的秘訣。

《請融化我吧》劇情講述參與冷凍人實驗的一對男女，自1999年起沉睡20年後甦醒，在2019年展開新生活的有趣故事。（劇集海報）

護膚方面，尹世雅認為保養皮膚最重要的就是徹底卸妝、做好深層清潔後，才會開始搽護膚品，使營養成分有效被肌膚吸收。運動方面，尹世雅會練習普拉提、跳舞和進行類運動；她又時刻叮嚀自己要挺胸收腹，隨時都維持最佳體態。飲食方面，尹世雅為確保以最佳狀態示人，盡量吃得清淡，只因太鹹、太辣的口味都容易造成水腫。她又愛食豬皮、烤豬腸，皆因這類食物含豐富膠原蛋白，是最佳的天然補品！

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尹世雅於2005年以電視劇《布拉格戀人》出道，當我們查看14年前尹世雅的模樣，發現和她現在的樣子幾乎一樣，只是現在多了幾分成熟氣息。尹世雅今年初憑藉收視破紀錄的電視劇《天空城堡》人氣急升，近日亦在著名綜藝節目《一日三餐》大方以素顏示人，讓她十年如一日的凍齡樣貌備受討論，繼而被網民封為「最強凍齡女神」及「新一代美魔女」。

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