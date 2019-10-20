【車銀優香港見面會】自爆單拖開騷好緊張　用心翻唱張敬軒名曲

韓國男團ASTRO的車銀優昨天（19日），在香港舉行首個個人見面會「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」。除了開場重現韓劇《新入史官丘海昤》中李棽一角外，他全晚換足好幾個造型，可見車銀優對非常重視是次見面會。

除了與香港粉絲閒聊、分享近況和玩遊戲大派禮物外，車銀優更化身白馬王子，自彈自唱Justin Bieber的《Love Yourself》。雖然演奏中段有小失誤，但專業的車銀優當然順利完成整個表演。愛錫香港粉絲的車銀優更用心練習廣東歌，現場唱出張敬軒的《天才兒童1985》，誠實十足亦非常驚喜！而車銀優也講到：「由於這是第一個個人見面會，所以覺得一定要為香港粉絲準備一些東西。」他也表示一堆後選歌曲中《天才兒童1985》最好聽，感覺現場粉絲也會喜歡。

車銀優全晚大派禮物，由即影即有到親手設計的紙扇都有。（劉智源攝）

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被問到在香港舉辦見面會的感想，車銀優則表示：「由開場到這一刻，與大家一起完成了很多東西，我也很幸福快樂。由於是第一個見面會，所以不想讓大家知道其實我十分緊張，如果有失手部分，請大家體諒。」他亦講到是次見面會的主題，是車銀優出道前就想對粉絲說的話，如今讓他更不會忘記初心。Encore過後，車銀優坦言今生也無法忘記今晚的演出，表示得非常依依不捨，也感謝香港粉絲給予他的支持和感動。

車銀優用心練習廣東歌，可見他對香港粉絲的重視。（劉智源攝）

車銀優香港見面會現場