【車銀優香港見面會】自爆單拖開騷好緊張　用心翻唱張敬軒名曲

韓國男團ASTRO的車銀優昨天(19日),在香港舉行首個個人見面會「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG」。除了開場重現韓劇《新入史官丘海昤》中李棽一角外,他全晚換足好幾個造型,可見車銀優對非常重視是次見面會。