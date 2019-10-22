威廉王子不戴婚戒引發婚變疑雲　王室出面解畫：原因很簡單！

一直被大家視為愛情童話的威廉王子及凱特王妃，半年前驚傳威廉王子在凱特懷有第三胎期間，疑似搭上凱特的已婚閨密Rose Hanbury。雖然威廉王子已經否認事件，但最近又被眼利的網民留意到威廉王子沒有戴上結婚戒指，只有凱特戴上繼承自戴安娜王妃的巨型12卡藍寶石戒指，網民隨即熱烈討論，究竟為何威廉王子不戴婚戒？

經過網民瘋傳後，歐美傳媒都紛紛向英國王室查詢過這個問題，而王室發言人的回應就是：「這是取決於個人喜好，他不太喜歡珠寶，亦從未戴過任何款式的珠寶。」其實根據王室的規矩，沒有規限任何王室成員必須配戴珠寶手飾，加上每位成員都各有喜好，就好似威廉王子的祖父菲臘親王也沒有戴上戒指。另外，原來英國上流社會有種不明文規定，就是已婚男士通常都不會戴上婚戒，原因非常簡單，就是一直以來只有女士才會配戴珠寶。

王儲查理斯就有戴上印戒。（Getty Images）

其實王室成員亦不一定要完全遵守這個規定，市面上都有不少男士專屬的珠寶，例如象徵家族血統和名門望族身份象徵的印戒，而威廉王子父親王儲查理斯的左手尾指就有戴上印戒。總而言之，雖然威廉王子自結婚以來都沒有戴上婚戒，並不代表他跟凱特王妃出現婚姻危機。在日前造訪巴基斯坦的照片中，兩人的互動都表現得非常甜蜜，就算沒有戴上婚戒都能夠過得同樣幸福快樂。