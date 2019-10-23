【一路成年】徐錦江用洗手液洗米嚇呆仔仔　節目笑料全回顧！

「鰲拜」徐錦江近日與19歲的兒子徐菲一同拍攝內地真人騷《一路成年》，在節目中徐錦江就一反粗獷大男人的形象，表現生活不能自理的一面，常常反被兒子「照顧」，笑料百出！

徐錦江拍攝前已經做足功課！（徐錦江微博照片）

徐錦江雖然在拍攝前已看書惡補户外生存必備技能，但由於不懂下廚和基本的生活常識令他非常沮喪。但最新一集中，徐錦江應內地演員吳剛要求幫忙洗米，但由於他對做家務一竅不通，在默默地洗米的時候，突然靈機一觸，竟往米中倒了一點洗手液，但洗了一會，他就發現不太對勁，連忙跑出去問兒子徐菲：「是不是不能用這個（洗手液）來洗？」徐菲目瞪口呆回應道：「你是認真的嗎？」而吳剛兒子吳羽卿就開玩笑：「得用洗頭的，這個洗手的不行。」徐錦江即認真講道：「洗頭的行？」，令全場爆笑。

但發現原來好多基本嘢書都係冇教！（微博照片）

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節目播出後，徐錦江即在微博留言：「溫馨提示，洗手液不能洗米。」不少網友都回覆：「大叔，這個是生活常識，不用特意提醒。」，但亦不忘大讚徐錦江太可愛了！其實在前幾期節目中，因為要在環境較差的旅行途中錄製，徐錦江在旅行過程中也表示對住宿條件和生活環境很不適應，也都是兒子在安慰和照顧他。

呢個提示好多人都知！（微博截圖）

好彩仔仔喺大廳！（微博照片）

而在早前在爸爸和子女共同煮午餐的環節中，講到徐錦江一直嘗試生火，但都失敗，最後亦由兒子徐菲幫助。期間，徐錦江就一直在旁邊嘮叨輕輕細語表示很難生火，不要浪費時間，此時徐菲就好有耐心安撫爸爸：「你別著急慢慢來這種事情，不能著急。沒關係，有我呢，多大事啊！生火這種東西不能著急，很磨人耐性。我們裝備這麼好，慢慢生總是能生出來的。」對徐錦江來說，就連處理西蘭花、炒菜等等難度亦是相當大，但他通通令人意想不到的可愛行徑亦令他收獲不少粉絲。

西蘭花好硬？（網上截圖）

唔通要用牙咬？（網上截圖）

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