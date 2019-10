Katy Perry再推出新歌　靈感來自未婚夫Orlando Bloom的浪漫回憶

美國歌手Katy Perry繼《Never Really Over》及《Small Talk》後,日前推出了今年第三首全新歌曲《Harleys In Hawaii》和MV。片段中,Katy Perry穿上皮褸駕駛Harley Davidson的電單車,而MV亦加入了不少熱帶小島風情元素。接受外國音樂網台節目訪問,談到新個MV時,Katy則透露創作《Harleys In Hawaii》的靈感,來自跟未婚夫在夏威夷度假時的浪漫回憶。

Katy Perry透露今年年初為節目《American Idol》去到夏威夷Oahu拍攝,而未婚夫Orlando Bloom亦有前往夏威夷陪伴Katy。不用拍攝的時候,Orlando會駕駛電單車載著Katy四處兜風。在訪問中,Katy直言:「坐在電單車後方享受迎風撲面的感覺,這一切都很美麗!我還記得在Oahu的街角,跟Orlando低聲說『我會寫一首名叫《Harleys in Hawaii》的歌曲』。」雖然這首歌是Katy在2019年的第三首歌曲,但仍未有消息透露新專輯將會在何時推出。另外,Katy Perry跟Orlando Bloom於今年情人節在社交平台宣布訂婚,有消息指兩人將會在今年年尾舉行婚禮。