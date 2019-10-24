Katy Perry再推出新歌　靈感來自未婚夫Orlando Bloom的浪漫回憶

美國歌手Katy Perry繼《Never Really Over》及《Small Talk》後，日前推出了今年第三首全新歌曲《Harleys In Hawaii》和MV。片段中，Katy Perry穿上皮褸駕駛Harley Davidson的電單車，而MV亦加入了不少熱帶小島風情元素。接受外國音樂網台節目訪問，談到新個MV時，Katy則透露創作《Harleys In Hawaii》的靈感，來自跟未婚夫在夏威夷度假時的浪漫回憶。

Katy Perry透露今年年初為節目《American Idol》去到夏威夷Oahu拍攝，而未婚夫Orlando Bloom亦有前往夏威夷陪伴Katy。不用拍攝的時候，Orlando會駕駛電單車載著Katy四處兜風。在訪問中，Katy直言：「坐在電單車後方享受迎風撲面的感覺，這一切都很美麗！我還記得在Oahu的街角，跟Orlando低聲說『我會寫一首名叫《Harleys in Hawaii》的歌曲』。」雖然這首歌是Katy在2019年的第三首歌曲，但仍未有消息透露新專輯將會在何時推出。另外，Katy Perry跟Orlando Bloom於今年情人節在社交平台宣布訂婚，有消息指兩人將會在今年年尾舉行婚禮。