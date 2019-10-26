【Mind Field】拆解「世上最恐怖的東西」　或者大家都曾經遇過？

雖然網絡世界有數之不盡的YouTuber，但不是每一個YouTuber都有機會得到YouTube肯定，獲邀合作拍攝「YouTube Premium」節目，而主持YouTube科普頻道「Vsauce」的Michael Stevens便是其中一位得到青睞的「高質YouTuber」，在2017年1月起播出教育節目《Mind Field》，探討不同層面的人類行為。前天（24/10），Michael便在頻道公開節目最新一集《What Is The Scariest Thing?》（什麼東西最恐怖），不但深入研究恐懼本身，亦道出「世界上最恐怖的東西」的真身。

今年33歲的Michael Stevens在2010年創立YouTube頻道「Vsauce」，頻道起初主力講解電玩文化，後來慢慢改為拍攝科學教育類影片，題材、內容包羅萬有，著名影片包括《為什麼你的屁股會在中間？》和《世界上到底有多少錢？》，他深入淺出的講解方法不但為他帶來多個大獎，亦吸引了近1500萬訂閱者。（YouTube/@Vsauce）

節目指出，人類對多種事物有與生俱來的反感，包括痛楚、被隔離、物體突然移動（如昆蟲突然飛到你面前）、未知或反常事物、疾病、身體失能（如被壓制）、窒息、墜落等，但事實上並非所有人對以上事物都有同樣感覺，例如天生對痛楚的接受程度較高，或者接受過忍受痛楚的訓練，或者享受痛楚的人，對痛楚的恐懼便會相當有限。

節目亦指出，雖然上述令人反感的事物某程度上都與死亡有關，但死亡卻不是世界上最恐怖的東西，因為無懼死亡的人比比皆是，很多人都會選擇犧牲生命捨己為人，很多老人家亦安然迎接死亡，而選擇自殺的人更明顯是因為害怕其他事物才會走上絕路。

點擊下圖觀看片段中呈現的恐怖事物：

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那麼「世界上最恐怖的東西」是什麼？答案可能比想像更簡單。

首先我們要了解大腦其中一個部份──杏仁核。節目指出，杏仁核與恐懼這種情緒有莫大關係，它讓我們記住危險的事物，亦令我們能夠決定那些事物才是危險，提高生存機會。不過，並非所有人都慶幸地有杏仁核，患者SM的杏仁核便因為遺傳病在10歲時受破壞，令她沒法對危險有任何認知，繼而沒法產生任何恐懼。

在節目中亮相的Dean Mobbs博士指出，患者SM曾經在晚上於公園裏面，被一班賊人持刀架頸，賊人對她說「拿錢來」，但她僅冷淡地回答「如果你割我喉嚨，我便會追住再殺死你們」，與常人反應毫不一樣。圖為患者SM拎起蛇的相片。（YouTube/@Vsauce）

可是，患者SM卻因為一個實驗而產生了恐懼感，而這個實驗便是吸入高濃度二氧化碳。過程中幾近窒息的她首次體驗了恐懼的感覺，而另外兩名杏仁核受損患者亦在同樣實驗中感到害怕，原因可能腦幹或中腦等產生反應。不過，有趣的是，正常人接受同樣實驗的反應比起杏仁核受損患者為小，可能是因為正常人認為實驗非常安全，做足心理準備。

最後，Michael以實驗為根據確定「世界上最恐怖的東西」的真身，點擊下圖觀看：