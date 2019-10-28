《絕代商驕》10周年萬聖節翡翠台重播　黃子華、佘詩曼成為經典CP

無綫深宵時段經常重播多套經典劇集，例如早前播出的《法證先鋒》系列、《烈火雄心》系列等。現時正播出的就是由周星馳和吳君如主演的喜劇《鬥氣一族》，不過劇集即將於10月30日大結局。據知接住播出的將會是《絕代商驕》，於10月31日星期四播出第一集，劇迷又可以重溫黃子華與佘詩曼的精彩演出！

《絕代商驕》在2008年9月播出，共22集。（劇集海報）

《絕代商驕》在2008年9月播出，除了有子華神和佘詩曼主演，還有許紹雄、李綺虹、謝天華、陳山聰等演員。劇情主要講述，自細很有商業頭腦的麥提爽（黃子華飾）憑努力於美國史丹福完成MBA課程，畢業後主動向管理公司主席何問天（張國強飾）自薦成為合夥人，兩人亦師亦友，麥提爽更成為美國商界叱吒風雲的狙撃手。麥提爽為公司利益及發展，決定全盤收購問天公司，可惜問天大受打擊，醉酒駕駛跌入海中。爽為此而感到內疚不已，並決心回港照顧問天妻子佘慕蓮（李綺虹飾）。在港期間，爽遇上欠債收數妹林淼淼（佘詩曼飾），兩人成為鬥氣冤家，可惜爽始終不肯接受淼淼。淼淼決定自強，令爽另眼相看，誓要得到爽的歡心。

劇集由子華神和佘詩曼主演。（劇照）

劇集跟行商有關，當中包含了有不少做生意的理論和術語，現在就跟大家重溫一下。

1. 鯰魚效應​

這個理論是管理資源上很重要的課題，重點在於提升員工的動力和生產力，透過引入競爭力來刺激同事們的上進心，繼而提升生產力。子華神以鯰魚和沙甸魚作例子，表示挪威人捕捉的沙甸魚很多時候，運到岸上已經死掉，所以他們將鯰魚放在沙甸魚，因為兩者是對立的關係，沙甸魚看見鯰魚就會因為怕被吃掉而不停拼命游，那麼在賣魚的時候魚就會很新鮮。換句話，如果老細請了一個很醒目的同事回來，就會刺激到其他同事更加努力工作。

2. 等價交換

做生意要成功就唔好怕蝕底，但都唔好俾人搵笨，所以一定要學懂等價交換。在《絕代商驕》第一集，就教大家做生意千萬不要講著數全部給別人，要互惠互利。即是別人在你身上得到什麼好處，你都要在對方得到同等價值的好處作交易，才能夠達到雙贏的效果。

3. 合理化煙幕

同樣在第一集，子華神提出了合理化針對顧客的觀點，令客人覺得商品價格和質量相符。這樣的話，商家就能通過製造合理化煙幕來增加銷售量，同時減少平均成本，從而達到增加利潤的理想效果。劇中就以爆谷為例子，大爆谷和細爆谷只差兩蚊，很多人都不會介意多給兩元來買大爆谷，變相賣家賺多了錢，因為固定成本沒有變，賣多了商品的時候成本就會減低，其實跟薄利多銷的原理一樣。