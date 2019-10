早前無綫綜藝節目《後生仔傾吓偈》遠赴加拿大拍攝特輯,作為主持之一的馮盈盈(Crystal)當然不忘在當地影靚相,然後在個人IG分享大派「軍糧」!馮盈盈寫道:「Who says you can’t go party in pajama?(誰說不能穿睡衣去派對?)」照片中馮盈盈穿着白色小背心,透出黑色的Lace Bra,順道展示了姣好的身材;而另一張雙手交疊的照片,更是突顯了她的事業線,出差拍節目都不忘派福利!