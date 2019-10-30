李嫣7歲畫作曾以100萬港元拍賣　網友：藝術價值為零！

王菲與前夫李亞鵬育有一女李嫣，作為樂壇天后與內地實力演員的女兒，李嫣一出世就備受矚目，雖然患有先天性唇腭裂，但在父母的關愛下，李嫣琴棋書畫樣樣精通，而且非常自信，是一位優秀的星二代。

近日，有網友發現李嫣的畫作《熊貓與竹》以100萬港元拍賣，畫中是一隻熊貓與一棵竹，坐在草地上的熊貓手中還拎著一條竹，旁邊散落著幾片竹葉，而天空中還有一隻藍色的鳥。整幅畫非常簡單，筆法稍顯稚嫩，卻充滿生氣。據悉，這是李嫣7歲時的作品，於2013年5月的嫣然慈善晚宴上拍賣，當時李嫣的學校邀請籌款幫助四川，她夜晚夢到自己變成雀仔拯救熊貓，於是將夢境畫出來，當晚曾寶儀還代未到場的父親曾志偉出價10萬港元競投，不過最後由「股神」劉央以100萬港元投得。

李嫣的繪畫作品《熊貓與竹》。（視頻截圖）

不少網友見到後，都紛紛表示自己不懂欣賞，認為這是明星效應：「只要投胎投得好，畫什麼都是寶」、「只因她媽是王菲，不然這畫送我我都不要」、「藝術價值為零」，也有網友認為這是做慈善，無必要這樣攻擊他人。

畫中的熊貓還曾被製作為項鏈，售價1,299人民幣（約1442港元），同樣用於慈善。（微博@嫣然天使基金）

其實李亞鵬在李嫣6歲時就曾經為她在麗江舉辦過畫展「秋天的童話」，雖然有父母的光環，但李嫣也為大家帶來驚喜，小小年紀便展示出繪畫天賦，而畫展上所有作品都以1800元至4800人民幣（約1996港元至5324港元）無底價進行義賣，所得善款全部捐獻給嫣然天使基金，作為唇腭裂專項救治金。除此之外，李嫣的書法作品「信念」，也在2017年9月以26萬人民幣（約29萬港元）高價拍賣，所得收入依然用於慈善。

李嫣的不少作品都被拍賣或者義賣，籌得的善款全部捐給慈善機構。（視頻截圖）