【一路成年】梁家輝鏡頭前與孖女嗌大交　用廣東話開片吵得面紅

內地真人騷《一路成年》找來梁家輝、徐錦江、蘇見信等聯同他們的子女參加，節目見盡明星與星二代的真實相處，在最新一集中，家輝與孖女意見不合，更在鏡頭前嗌大交，吵得面紅耳熱。

梁家輝與孖女參加真人騷《一路成年》，3父女在最新一集中吵大鑊。（影片截圖）

最新一集來到青海，在往住宿的車程上，家輝因為提點女兒應該什麼時候說話，以及訓斥女兒不要每次的開場白都說一樣東西，而連番令兩個女兒不滿，先後向爸爸翻白眼，3父女開始「面左左」。

+ 2

直至到達度假村後，3父女矛盾升級。節目組給每個嘉賓安排的房間，都只有一張牀，父女因為床位問題產生爭拗。孖女想給爸爸加床，但家輝似乎仍在為車上的事生氣，語氣有點不耐煩，更堅持睡梳化，先激走細孖Nikkie，然後大孖Chloe質問他「發什麼脾氣」，但家輝反擊指對方太囉嗦，兩父女在鏡頭前吵起來，原本父女都說普通話，但嗌交梗係要用母語啦，Chloe之後轉用廣東話嘈，父女吵得面紅，之後連Chloe都奪門而出。

其實以上兩件事件都是出於父女之間的愛，一開始在車上，家輝只是想提醒孖女怎樣做得更好；而到達飯店之後，孖女不想父親睡梳化，所以加床給他。但這兩件事最後都釀成吵架收場。不過父女之間沒有隔夜仇，這些都只是普通家庭父女之間的相處罷了，吵架過後，會明白對方對自己的愛和關懷。

去到度假村之後，3父女之間的矛盾爆發。（影片截圖）