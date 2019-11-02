陳山聰婚禮星光熠熠　契家姐伍詠薇夫婦獲敬茶感動喊唔停

陳山聰昨日大婚，與圈外女友Apple拉埋天窗，雖然山聰說過婚禮從簡，但在圈中人緣甚廣的他，仍筵開了17席，婚禮規模話大唔大，但絕對唔算細。出席的圈中好友包括曾志偉、佘詩曼、好兄弟郭政鴻、契家姐伍詠薇、樂易玲、林峯與未婚妻張馨月、胡定欣、胡杏兒、李施嬅、黃智雯、姚子羚、胡蓓蔚、唐詩詠、蘇永康夫婦、陳敏之、袁偉豪與女友張寶兒等，星光熠熠，媲美TVB台慶。

山聰大婚，許多圈中好友到賀。（陳志嵐攝）

山聰夫婦向賓客鞠躬。（影片截圖）

陳山聰拖住Apple進場，上台前向在場所有賓客鞠躬，山聰近年事業得意，除了兩年前首奪TVB「最佳男配角」，今年更有望憑藉《金宵大廈》「阿蕭」一角問鼎視帝，在事業有成之際又能娶得一個賢淑、在自己一無所有時仍選擇跟隨自己的妻子，夫復何求！在這個人生的大日子中，他很感激這班好友曾經雪中送炭，在自己人生低潮時不離不棄，如今又能為他錦上添花。

陳山聰夫婦向契家姐伍詠薇夫婦敬茶，兩公婆感動落淚。（IG圖片／christineng）

山聰早上斟茶給郭政鴻，晚上都有斟茶給契家姐伍詠薇和老公練海棠，伍姑娘和老公感動到喊完又喊，捉住新娘送上連串祝福，連攝影師都忍唔住出口叫停，對於好細佬終於成家立室，娶到好老婆，伍姑娘真係好欣慰！

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另外一眾藝人同事紛紛上台獻唱，由謝東閔和胡諾言領唱，唱出張學友的經典情歌《每天愛你多一些》，向山聰和Apple送上祝福，非常窩心溫馨又令人感動，開心得好像開party 一樣！