N.Flying年底澳門首次開騷　粉絲有機會再睇偶像扮小熊維尼？

韓國樂團N.Flying憑一首《Rooftop》爆紅後人氣急升，音樂成績亦相當理想。繼早前8月來到香港開騷外，組合宣布將於12月29日去到澳門舉辦首次演唱會「2019 N.Flying LIVE 'UP ALL NIGHT' IN MACAU」。香港及澳門粉絲相隔4個月，又有機會與4位成員李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝見面了！

N.Flying宣布下月29日，他們將首次去到澳門舉辦首個單獨演唱會。上次來港開演唱會，N.Flying除了帶來組合多首大熱歌曲外，亦驚喜準備了傳奇樂團Queen的組曲和Beyond的《喜歡你》，向兩隊大前輩致敬。這次N.Flying去到澳門開演唱會，未知有否準備不同的翻唱舞台，為粉絲帶來驚喜呢？

為了慶祝萬聖節，N.Flying日前扮成小熊維尼等卡通上節目。（Twitter/@nflyingofficial）

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N.Flying澳門演唱會門票將於本月8日開始發售，為了答謝粉絲多年的支持和等待，組合特別準備了全場Hi-Touch環節。而購買VIP門票的粉絲更有機會抽中團體合照或簽名海報的福利。由於這次是組合推出新專輯《夜好》後的首場演出，相信粉絲更加不能錯過這次的演出。

N.Flying澳門演唱會將於12月29日舉行。