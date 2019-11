N.Flying年底澳門首次開騷　粉絲有機會再睇偶像扮小熊維尼？

韓國樂團N.Flying憑一首《Rooftop》爆紅後人氣急升,音樂成績亦相當理想。繼早前8月來到香港開騷外,組合宣布將於12月29日去到澳門舉辦首次演唱會「2019 N.Flying LIVE 'UP ALL NIGHT' IN MACAU」。香港及澳門粉絲相隔4個月,又有機會與4位成員李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝見面了!