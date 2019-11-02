【演員請就位】阿嬌演阮玲玉眼神全是戲　重現淒涼自殺過程勁震撼

由陳凱歌、趙薇、李少紅和郭敬明擔任導師，並由中港台50位演員互相大鬥演技的內地真人騷《演員請就位》播出後掀起不少討論聲音。最新一集，終於輪到鍾欣潼（阿嬌）上場與台灣型男明道演繹經典電影《阮玲玉》，阿嬌的表演更獲趙薇大讚有種「哀莫大於心死」的感覺，令她的心一直在流淚！

阿嬌入行18年，曾演出超過41部電影，17部電視劇。而她早前透露來參加節目的原因是當年自己深陷「豔照門」事件，因而錯失了陳凱歌導演的《梅蘭芳》，本來她飾演了梅蘭芳的第二任妻子福芝芳，但最後整部戲的畫面全部被刪得一秒不剩，而她這次來就是為了能彌補當年的遺憾！

阿嬌話喺演戲嘅時候找到自信！（網上截圖）

仲話人言可畏，甚至可以逼死人嘅程度！（網上截圖）

在表演前，阿嬌就坦言自己也曾遭遇過與阮玲玉相似的經歷，感受到人言可畏，亦有過被不良媒體追蹤報道的情況，所以她非常理解阮玲玉面對輿論壓力時赴死的心境，亦體會到角色內心的掙扎。

事前做足功課，研究阮玲玉嘅遺書！（網上截圖）

不少網民都話阿嬌係被顏值耽誤的演員！（微博照片）

點撃下圖重溫阿嬌神演繹！

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當阿嬌以阮玲玉的身份亮相的時候，她的眼神中充滿了恐懼、祈求、不安的神色，特別是在她吃下有安眠藥的白粥時，她微微顫抖的手，心中的怨恨和絕望，都將阮玲玉這個人物詮釋的非常到位。最後，當阿嬌定格在鏡子前望住自己的時候，雖然無淚但卻有情，那種哀莫大於心死的淒涼，完全達到陳凱歌的要求，而她的「眼神演繹」亦得到了四位導演的一致好評。不少網友亦留言：「阿嬌演活了阮玲玉」、「有那麼一瞬間，我忘了這是演戲」和「每一個眼神都恰到好處，有內涵有韻味，語言能表達的用眼神表達出來的，語言表達不了的也用眼神表達了」等等。

點撃下圖睇埋阮玲玉故居！