柾國@BTS防彈少年團駕駛時與的士相撞受傷　當地警方立案調查

韓國傳媒世界日報報道，男團BTS防彈少年團成員柾國（Jung Kook，本名：田柾國）本月2日在龍山區漢南洞的道路上，駕駛Benz座駕與的士相撞，柾國與的士司機均告受傷，其後送院治理。今日（4日）韓國警方透露，首爾龍山警察署對柾國立案調查。

BTS防彈少年團成員柾國本月2日與的士相撞，柾國與的士司機均告受傷，其後送院治理。（Twitter/@BTS_twt）

BTS防彈少年團所屬公司Big Hit娛樂發表聲明，表示柾國在駕駛時，因本人失誤而與其他車輛發生碰撞，雙方都沒有大礙。柾國事後承認違反了道路交通法，並按照合法程序處理現場，到警署陳述，之後與受害人圓滿達成協議。Big Hit娛樂就柾國車禍一事再次向受害者道歉，又稱事件讓粉絲們擔心，亦借此機會致歉。另外，警方回應傳媒查詢，強調柾國沒有酒後駕駛。

警方就柾國車禍立案調查，世界日報指出，柾國駕駛時違反交通法規，惟警方表示不便透露案情。（Twitter/@BTS_twt）

BTS防彈少年團剛剛完成三場首爾演唱會，並於日前確認參加日本名古屋舉行的《Mnet亞洲音樂大獎2019》（簡稱：MAMA），暫時未知今次事件會否影響BTS行程。

BTS防彈少年團的行程會否受影響仍是未知之數。（Twitter/@BTS_twt）

柾國近照