【晚間看地球】余德丞接力陪Do姐追極光　再一齊食麋鹿

麋鹿雪橇活動有日間同夜間，價錢由1000至1500港幣左右。

《晚間看地球》昨晚一集因C君要返香港，所以由嘉賓余德丞（Dickson）頂上，同Do姐以及陸永一齊去追極光同埋搵麋鹿。一行人去到野外螢火會時，極光未出現，但無阻陸永買口乖，對住Do姐表示:「我暫時望住我認為嘅極光先」嘔心得嚟又真係博到Do姐一笑。話口未完，極光終於出現，Do姐即時少女心爆發，由於極光加上滿天星星，令陸永大感震撼，並笑言：「我從來覺得極光就係你（Do姐)既嘅光芒，呢嘢壇可以同你媲美。」

日間個view好似靚啲。(網上圖片)

其實喺挪威，除咗極光之外，麋鹿亦都非常值得一睇。由薩米人經營嘅麋鹿場「TROMSØ ARCTIC REINDEER」，除咗有得餵養300多頭麋鹿之外，仲可以乘坐雪橇，不過樣樣都係錢。如果好似想Do姐咁被麋鹿重重包圍，約需118美金（920港幣），餵完想坐麋鹿雪橇的話，15分鐘嘅短途收費為140美元(1092港幣)、30分鐘嘅長途收費為172美元(1341港幣)，如果要好似Do姐咁睇夜景，咁就只能選擇194美元（1513港幣)嘅Night Sledding。以上行程除咗提供熱飲之外，仲會有一碗傳統麋鹿湯……餵飽、騎完再食埋佢，呢個一條龍tour真係好奇妙。