導演張藝謀獲終身成就獎　香港影后現身祝賀有望成新「謀女郎」？

內地著名導演張藝謀日前於上海榮獲「亞洲卓別靈電影人士藝術成就獎」，除了有去年的獲獎者梁朝偉親自上台獻花外，在他捧紅過不少「謀女郎」中，亦有一位「謀女郎」周冬雨現身祝賀！

恭喜！（圖片來源：視覺中國）

現年69歲的張藝謀入行超過40年，代表作有《紅高粱》、《大紅燈籠高高掛》、《活著》、《英雄》、《十面埋伏》、《滿城盡帶黃金甲》和《金陵十三釵》等電影，均具有相當高的藝術水準。他除了獲獎無數，亦捧紅過鞏俐、章子怡、董潔、周冬雨和倪妮等電影女星。她們在出演張藝謀電影之前都是默默無名，譬如鞏俐、章子怡都是中央戲劇學院在讀的學生，董潔是一個歌舞團演員，而周冬雨還是一名高中生，倪妮即是一個修讀播音與主持的大學生。

周冬雨在2010年主演張藝謀電影《山楂樹之戀》而成名！（圖片來源：視覺中國）

想當年！（圖片來源：視覺中國）

點撃下圖數一數「謀女郎」！

+ 6 + 5 + 4

雖然僅得周冬雨現身祝賀，但當日張藝謀亦難得帶著老婆陳婷和小女兒張壹嬌現身。女兒張壹嬌雖然只有13歲，不過也已經亭亭玉立，身高更直逼媽媽。

難得一家合體！（圖片來源：視覺中國）

+ 4 + 3 + 2

而最驚喜的是連視后惠英紅都以超Deep V晚裝力撐，原來惠英紅在10年前接受《中國新聞網》訪問時，曾透露非常欣賞張藝謀：「張藝謀的《紅高粱》我都看過，張藝謀導演則很注重色彩的感覺。是非常好的導演。我真的很希望能和張藝謀合作，不管是不是主角。」惠英紅多年來都是張藝謀的忠實粉絲，不知會否是成為下一個「謀女郎」呢？

惠英紅都現身！（圖片來源：視覺中國）