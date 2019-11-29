【娛樂大家】汪明荃宣布不獲添食　原因真係同收視有關？

11月27日，阿姐汪明荃為節目《娛樂大家》進行錄影時接受傳媒訪問，宣布節目將於今年年尾完滿結束：「我哋都係拍到聖誕，可能之後再諗新節目。」

自今年3月開始，幾乎每個星期日晚上9點半至10點半，都有由阿姐主持的《娛樂大家》陪伴住家庭觀眾，節目中多個小遊戲都大受歡迎，例如引人講說話的「Cheat Chat」、「Liza Magic」以及第二季新設的「狼人宮廷版」等等。可惜《娛樂大家》即將於12月底開始停止娛樂大家。

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阿姐親自同觀眾宣布。（陳順禎攝）

同收視有關？

根據過去幾星期的節目收視數據，《娛樂大家》的收視平均約15-16點收視,比較它早一小時播放的《Do姐有問題》低3至4點。其實有不少較為年長觀眾都曾經反映，他們對《娛樂大家》的環節和遊戲並不了解，甚至連當中的原理和規則都不太清楚，「都唔知做緊咩」，經常在他們的口中聽到。相反，《Do姐有問題》的內容則較為簡單，看片一問一答，輕鬆易明，加上Do姐和農夫做節目效果，對於年紀較大的觀眾更容易接受。

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「狼人宮廷版」又真係幾複雜嘅！（影片截圖）

網上反應熱烈

雖然《娛樂大家》在電視平台的收視未如理想，但節目各個環節的獨立剪輯片段在YouTube頻道的反應卻非常熱烈，每段節錄片段的點擊收看次數均有10萬人次左右，尤以「狼人宮廷版」最受歡迎，除了顯著地見到8月18日的一集有超過32萬收看次數之外，每一段「狼人宮廷版」的留言區亦有大量網民對內容上的討論，當中有讚有彈，就連陸浩明亦在近幾集的節目中提出過「怕被網民責罵」類似的說話，證明節目單位亦很重視網絡觀眾，而且透過YouTube收看《娛樂大家》節錄的網民以年青一輩為多，阿姐前日受訪時亦提到：「做咗半年，大家都同我講睇《娛樂大家》好開心，多咗一班年青粉絲。」

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網上點擊次數成績不錯：

觀眾希望有後續

正如阿姐所說，《娛樂大家》其中一個目標是希望吸引到年青觀眾看無綫的意欲，因為自從ViuTV開台，其綜藝娛樂節目明顯比無綫所製作的更為年青一輩受落，但在《娛樂大家》將平時大家好友相約共聚的遊戲搬上螢光幕之後，《娛樂大家》的討論度有顯著提升，尤對「狼人宮廷版」格外關注。雖然網民們大部份都批評「狼人宮廷版」的玩法並不「合理」或玩家們技術太低，但他們仍然期望「狼人宮廷版」可以繼續生存，成為獨立節目亦可作考慮。

重溫一下「百變阿姐」每集嘅造型：