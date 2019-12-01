港姐麥明詩唔做「親生女」非末日　其實無綫早已安排接班人

「十優港姐」、無綫藝員兼力捧的「親生女」麥明詩（Louisa）於早前時接受傳媒訪問，承認已轉簽藝員約（即一年一騷的「綠葉約」），此舉除了被網民形容為「跳船」外，更代表TVB力捧多年的努力付之流水。老實說，近年與麥明詩定位相似，即有學歷、有外貌、Talk得、玩得、夠淡定做得主持兼有觀眾緣的，真是買少見少。 不過，正所謂「一雞死一雞鳴」，藝員離巢只是等閒，其實麥明詩的接班人一早已經安排好了。

麥明詩（Louisa）改簽「綠業約」，實在令人可惜。（IG@louisa_mak）

在揭曉誰是麥明詩接班人之前，不妨睇下她的履歷先...如果冇興趣的話，就可以直接跳過



今年27歲的麥明詩於澳洲出生，回流香港後就讀傳統名校拔萃女書院，並於會考考獲中英兩科5*級以及8科A，成為當屆會考狀元，其後更到美國升讀劍橋大學法律系，2014年畢業更取得法律學學士學位二級榮譽，翌年亦在美國紐約州律師考試（New York Bar Examination）獲及格成績。不過，本應繼續律師事務的她，在2015年卻選擇回流香港參加香港小姐。

麥明詩參加《2015年度香港小姐競選》並奪得冠軍寶座，證明自己是美貌與智慧並重。（VCG圖片）

當選後的麥明詩隨即也受到無綫重用，擔任過《港生活·港享受》、《明珠生活》等多個節目的主持，更與16年港姐出身的馮盈盈（FYY）搭檔合作主持《#後生仔傾吓偈》，貼地形象深入民心，其後更踩入劇組參與拍攝《使徒行者2》以及《是咁的，法官閣下》。她可算是近年少見，幾乎可稱得上是萬用（除了跳舞）的新人。

麥明詩在台慶中的表現...真係令人眼前一亮。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

其實早於上年52歲台慶中，麥明詩的接班人就經出現在她身後。沒錯，就是17年香港小姐亞軍的何依婷（Regina），雖然她的會考成績不及麥明詩亮眼，但就讀城市大學時也有GPA 3.5優異水平，2016年更以一級榮譽學士學位畢業，之後更於會計師事務所擔任金融服務顧問，履歷竟不輸蝕。再者，在2018年正式加入TVB後，憑着親切的形象以及甜美的笑容收獲大批粉絲。

何依婷（Regina）真係充滿愛心。（資料圖片 / 林迅景攝）

Regina的事業路與麥明詩也相差無幾，當選後一年就成為了《Think Big天地》等節目主持，直到2019年1月份，更強勢加盟成為綜藝節目的《學是學非》的「是非精」。當時更有網民表示，因為她才會睇《Think Big天地》以及《學是學非》。相信在2020年麥明詩「離巢」後，何依婷就會成為她的接班人。

要有潛質，才可以成為《學是學非》的「是非精」。（IG@reginahyt）