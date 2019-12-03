陳子聰代何超儀到大馬領獎　發揮風趣本色惡搞老婆穿金色胸罩

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子聰笑得相當燦爛。

「第五屆世界傑出大師卓越頒獎禮」在吉隆坡舉行，共頒發64個卓越獎予國際傑出人士。國際影星楊紫瓊獲電影巨星大師卓越獎。而何超儀則獲世界傑出藝人大師卓越獎。頒獎禮當天，超儀要在廣州出席音樂節，所以改由老公陳子聰代領。今次是子聰首度到大馬出席這類型頒獎禮，他為了隆重其事，竟然穿着結婚那時候的黑色西裝外套赴會。可能他心情緊張關係，所以記錯時間，提早了很多到達會場會場，當時所有來賓還未到場。等待期間又沒有事情可做，也可能太想念老婆何超儀，傻傻的走到大會佈景板跟超儀的相片合照，既甜蜜又有趣。

子聰領獎後向大會及來賓致謝，便匆匆落台，再次拿着獎，走到大會佈景板與老婆的紙板照片合照。這次他更搞笑，把兩個獎座放到老婆胸前，驟眼看來，便像超儀穿了一個金色的胸罩，盡顯子聰抵死幽默的個性，相信超儀看見這照片想打死他的心也有。事後超儀看了他的得獎片段後，沒有埋怨老公惡搞她，反而責怪他沒有多謝幕後團隊，又未有趁機推銷自己的公司。不過她出騷後回港返家，已發現老公把獎座放好在她的梳妝台上， 超儀十分開心，妝還未卸，便拿起獎座來拍照。