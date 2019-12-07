內地網紅「骷髏妹」為愛暴瘦42KG　最新近況超嚇人！

內地網紅「骷髏妹」劉野自從去年現身綜藝節目《現在就告白》講述因為男友喜歡魯豫、王菲和趙麗穎這種瘦削型的女生，所以身高167CM的她就決心由60KG激減至34.8KG的故事，震驚不少觀眾。而最後求愛失敗的她，人氣意外急升，更不時在網上分享自己食美食影片。一年後，她不但沒有回復正常體重，更越來越瘦，相當嚇人！

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「骷髏妹」當時在節目稱自己要向男友告白，更希望自己（瘦了的樣子）能夠給對方一個驚喜！她坦言與男友是網戀，由於對方曾講過自己喜歡魯豫、王菲和趙麗穎比較瘦削型的女生，所以自己就從60KG減到54KG，再由54KG減到42KG。由於當時男友又讚她變漂亮，她又繼續減肥之路，減到34.8KG，相等於一個9-10歲的小朋友標準體重。

「骷髏妹」一現真身嚇壞眾人！（網上截圖）

太瘦啦！（網上截圖）

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節目最後，她的男友就在信中指自己接受不了她如此瘦的樣子，更以「行走的骷髏」來形容，稱自己在昆明要結婚了，不想再和「骷髏妹」見面了。雖然「骷髏妹」求愛失敗，但她人氣急升，幾乎成為全網最瘦的網紅。

減肥前！（《快手》截圖）

即使她經常上載食美食的影片，但體重沒升反跌，更曾稱因為她太瘦了造成了生活上很多的不方便，例如根本找不到合適自己身材的衣服、雙腿支撐不了自己的身體，所以走路也有點搖搖晃晃的和因為暴瘦自己身上的肉都流失了，造成了皮脂鬆弛看起來很嚇人。而早前她公布自己最新的體重只得28.63KG，實在太驚人了。

目前體重只有28.6KG！（《快手》截圖）

難以令人接受！（《快手》截圖）

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