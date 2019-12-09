《芝麻街》扮演Big Bird　布偶演員Caroll Spinney逝世終年85歲

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美國經典長壽兒童節目《芝麻街》（Sesame Street）深受年幼觀眾喜愛，是全球觀眾的集體回憶，可惜扮演「大鳥」（Big Bird）和「奧斯卡」（Oscar the Grouch）的布偶演員Caroll Spinney美國時間周日（8/12）與世長辭，終年85歲。《芝麻街》節目組透過Facebook和Instagram悼念Caroll Spinney。

美國經典長壽兒童節目《芝麻街》「大鳥」和「奧斯卡」扮演者Caroll Spinney美國時間8日與世長辭，終年85歲。（Twitter/@chrishambyfilms）

《芝麻街》節目組透過Facebook和Instagram悼念Caroll Spinney。（Sesame Street Facebook）

《芝麻街》節目組透露Caroll Spinney受肌張力障礙折磨一段時間，最終於當乎時間周日（8/12）在位於康涅狄格州的住所離世。Caroll Spinney於1933年12月26日出世，自小受母親薰陶，對木偶戲甚有興趣。1969年，Caroll Spinney受《芝麻街》邀請，於節目中扮演「大鳥」和「奧斯卡」。Caroll Spinney參演《芝麻街》集數多達50季，勇奪6個艾美獎、兩個格林美獎，又於2006年獲美國國家電視藝術與科學學院頒發終身成就獎，直至2018年10月17日正式退休。

Caroll Spinney自1969年起扮演「大鳥」和「奧斯卡」，直至2018年10月17日正式退休，成為全球觀眾回憶。（Twitter/@chrishambyfilms）

Caroll Spinney生平

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