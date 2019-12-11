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「冠軍呀？好難講！因為大家都好平均，即係佢哋各自有好嘅野，亦各自有唔好嘅野，老實講，我身為主持人，而家都唔知決賽個賽制係點樣。」強尼說。（葉志明攝）

由ViuTV製作的重量級綜藝節目《全民造星II》，總決賽將於本周日（15/12）晚上在將軍澳邵氏影城舉行，由於全民投票排名佔總分的一半，所以「終極十強」：Phoebus（吳啟洋）、Oscar Li（李祉均）、Mike（曾比特）、MC（張天賦）、Tank（梁德忠）、JJ（范卓言）、Brian（阮頌揚）、George（歐鎮灝）、Hugo（丘凱雄）、Justin（陳樂）近日積極向觀眾及粉絲拉票。

強尼作為《造星II》的唯一主持人，過去半年親眼見證96位參賽者不斷累積演出經驗，於舞台上逐漸成長，所以他的冠軍預測絕對有份量；奇怪是，強尼從未透露看好哪一位學員能夠奪冠，直至日前接受訪問時，他終於向記者公開自己答案。「如果講唱歌，因為MC自己彈自己唱，我覺得佢幾穩陣，但我最鍾意就係Hugo，淨係第一次開口唱我已經覺得：『嘩！好好！』佢真係能力好，有自己風格，辨識度高，香港需要有個咁嘅歌手，我好想聽佢唱下一隻歌！」若果說整體表現能力平均，強尼則對Phoebus和JJ有信心。

個人心水歸個人心水，當晚能否勝出，還看臨場發揮，而《造星II》的「終極十強」，泰半是唱得之人，強尼承認今屆決賽有別去年，擂台上，將會上演一場「唱將大戰」。「我普遍覺得今年（參賽者）唱得咗，比如舊年咪Ian囉，你一諗就會起佢，今年你會覺得，真係幾個都唱得，就係Justin、MC、Hugo同Mike，容易（獲取高分）啲囉我覺得。」他的意思是，今屆晉身決賽的學員中，沒有人能夠像去年Lokman或者肥仔那般，能夠有信心在舞台上駕馭跳唱，同時具備個人風格，「喺一個咁大嘅舞台，有一樣嘢做到出嚟，能夠去到某個水平，你諗下，一個人有埋Dancers，要跳唱，你好難會覺得：『嘩，郭富城喎！』起碼呢10個人入面，有邊幾個唱得，能夠一出嚟就Stand Out（出眾），我覺得會着數啲。」

若果說整體表現能力平均，強尼則對Phoebus和JJ有信心，尤其是前者。「其實Phoebus都幾全面，而且我覺得佢係有後勁，佢係整個節目五分之四嘅時間係迷失，其實大部份人都會，一玩Group就會迷失，但喺最後嗰兩Round，佢開始搵返自己！」（葉志明攝）

為《造星II》作「賽後檢討」

《全民造星II》從製作到播出歷時大半年，如今來到尾聲，也是適當時候作「賽後檢討」。節目播出後，不少觀眾都將這一屆和去年的第一輯《造星》比較，直言今年悶過舊年，強尼坦言，《造星II》是否真的悶到瞓着，還看觀眾心態。「睇你想睇咩囉，呢40幾集你係想睇咩先？想睇好精彩嘅歌舞？好明顯第二季（學員）已經比第一季平均能力高咗，呢個係肯定。」

強尼承認，如果觀眾的着眼點，是學員在舞台演出以外的真情流露，今屆難免會失望，「我覺得今年係少啲嘅！」但他指，節目組有這個製作傾向亦無可厚非，「第一季冇人知出嚟件事會係點，只係見到班後生仔勇往直前喺度衝，直至做完出到嚟（節目出街），原來咁做會瀨嘢嘅，會『死』㗎喎，（今屆）有人咪會選擇唔做呢啲嘢囉，所以咪會少咗嗰啲元素囉，但我覺得好正常，任何呢種節目，一季季咁樣落去，Even係《America's Next Top Model》（全美超級模特兒新秀大賽），第一季第二季第三季一路變，因為製作人已經知道內容會點發生，就會想喺嗰個範圍去搵一個位對自己有利，大家都可能會偏向做緊同一類型嘅事去取悅觀眾，我同意（《造星II》有這個效果），亦都好正常。」

點擊下列圖片，欣賞《全民造星II》終極十強圖輯：

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回應造馬指控 強尼：拍18個鐘都播晒出街咩？

觀眾對《造星II》的另一指控，是賽制不公，最經典一幕，是Rain P（方震揚）於第二輪淘汰賽，原本沒被三位導師取錄，最終火火因為聽完強尼對Rain P綵排表現的評語後決定挑選他入組，而有網民戲言這是「全民造馬」。對於這種負評，強尼沒有上心，他借節目製作的過程，詳細解釋。「第一Round，我哋拍咗18個鐘，剪晒出街咩？你知我哋講過啲乜嘢咩？Airtime所限，唔會全部播出街，只係剪啲Bite出嚟，變咗得返兩三個評判講，有啲評判講嘅嘢就唔會落。」

同樣地，每個參賽者在強尼眼中，與出局的距離甚近 ── 只得分半鐘，他不想一個大好青年，為追尋理想鑄鐯滿志，卻因為臨場失準而離開。「我都唔想一個年青人，唔知佢準備咗幾耐，咪畀多啲機會佢講多啲佢想講嘅嘢，或者聽到評判講一啲對佢有益嘅嘢，或者你見佢已經震晒，眼淚都就標出嚟，你都想撩下佢㗎：點解咁呀？係咪好失望？錄影嘅好處就係剪，我哋盡量去做到呢啲嘢出嚟，錄影嗰陣，我唔知同事會揀咩素材去出，我只係平常心，每一個人（參賽者）我都係咁做。」製作團隊怎樣處理錄影的片段，他沒權過問，他只能夠盡力做好主持的本分，「剪到出嚟，我又唔覺得需要幫我自己講係咪公平，唔緊要嘅，你哋覺得咪得囉。」

提到在《造星II》幫Rain P「推銷」，成功將他送入火火帶領的Team A，強尼說只是做好自己本分，亦不覺得是現場氣氛 ─ Rain P是ViuTV前員工，據聞錄影時全場起哄 ─ 令他有這個決定：「我唔覺，因為其實我係一個節目入面比較忙碌嘅人，分半鐘（演出），Tag完，分半鐘，我坐喺度望住個Monitor，睇下評判咩反應，我係冇機會同其他人講嘢，跟住已經要諗出去嘅時候要點樣講嘢，其實嗰分半鐘係諗緊我嚟緊呢個Tag係要點做，成件事係點做，佢哋（工作人員）係點，我完全唔會知。」（葉志明攝）

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