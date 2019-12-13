【多功能老婆】男藝人扮周柏豪獲讚似樣　拍短片惡搞「玻璃潮文」

TVB劇集《多功能老婆》熱播，不少人都表示好恨生命中有個周柏豪出現，雖然現實中的柏豪已經封盤兼榮升人父，但近日有一個男藝人模仿他都有幾分相似！

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黃建東和楊詩敏 （蝦頭） 繼早前繼惡搞聖誕特輯及《延禧攻略》後，最近更惡搞埋《多功能老婆》，飾演一對搞笑夫妻。其中在〈衰佬篇〉中黃建東幻想自己跟周柏豪一樣咁靚仔，經過悉心打扮後，真有幾分柏豪的神髓，導演同不少網民都話黃建東某些角度真係好似柏豪。

黃建東惡搞《多功能老婆》中的周柏豪，黃君馨和黃浩然都話似。（IG截圖／derekwong726）

黃建東在短片中拍周柏豪，不少網民留言表示真係有幾分似，當中「劍雄」黃浩然更留言笑指「分唔到」。黃建東更在片中惡搞柏豪的「玻璃杯潮文」，非常搞笑。另外他亦在片中展現了自己的歌喉，其實他當年參選港男時，才藝環節表演自彈自唱自創歌曲，獲得不少掌聲，更因此而獲得「最具演藝潛能大獎」絕對是實力派唱將，可惜在片中不獲老婆蝦頭和鄰居欣賞。另外黃建東在短片〈衰婆篇〉中犧牲色相，着住條超短孖煙通，擘開大髀拍攝，黃建東表示希望觀眾唔會睇到太反胃。

黃建東笑言二人成為了TVB另類金童玉女：「蝦頭是我最愛的女演員之一，每一次合作都很享受，因為她的搞笑和創作能力很厲害，而且我覺得佢骨子裏真的很性感。」而蝦頭都覺得跟黃建東做貼地夫妻是最好的拍檔：「我哋大家都好信任對方，而彼此又肯即興度橋創作，所以每次合作都都可以刺激對方演出好有火花，笑料滔滔不絕。」

黃建東在片中惡搞周柏豪當年的「玻璃杯潮文」。（影片截圖）

黃建東在片中展現歌喉，可惜不獲欣賞，其實唱得相當不錯。（影片截圖）