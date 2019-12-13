【萬千星輝】本年度「最佳劇集」成三劇之爭　邊部劇更勝一籌？

《萬千星輝頒獎典禮2019》將會在明年1月12日隆重舉行，日前TVB就率先公佈13個獎項入圍名單，當中內地外購劇《皓鑭傳》和《倚天屠龍記2019》等就繼續按照慣例，無緣角逐「最佳劇集」，而台慶劇《多功能老婆》、《牛下女高音》和《解決師》等16部自家製劇集都順利入圍。

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點撃下圖重溫今年有咩劇集入圍！

+ 13 + 12 + 11

王牌劇集《愛·回家之開心速遞》

回顧今年TVB的自家劇，當中題材廣泛，包括愛情、醫學、律政、懸疑等等。處境劇《愛·回家之開心速遞》絕對是近年TVB最入屋王牌劇集。劇集不單止長期收視一直理想，在今年9月更宣布再添食，加碼至900集。此劇於2019年6月24日播放的第606集錄得最高收視為32.3點，乃本劇播出以來的收視最高點，本年度暫未有劇集能夠打破這個記錄！雖然劇集收視高收，但由處境劇獲獎的機會率微乎其微。

收視最高！（《愛回家之開心速遞》劇照）

醫療劇《白色強人》

由郭晉安、馬國明、李佳芯、唐詩詠等主演的《白色強人》自播出以來反應熱烈，劇情圍繞着醫療改革探討，更大膽將醫療與政治結合，成功吸引大批觀眾追看。收視方面，全劇平均總收視28.64點，而結局周更錄得31點收視，成績驕人，得獎機會大。

《白色強人》劇情亦獲大讚！（劇照）

警匪劇《鐵探》

由袁偉豪、惠英紅及姜皓文等主演的警匪劇《鐵探》是無綫和騰訊的合拍劇。劇集講述警隊高層權鬥的故事，並呈現人性的軟弱與堅強，題材相當新鮮。劇中影后惠英紅無論在眼神、微表情、說話的語氣態度、甚至生氣時的小動作，都把「鐵娘子」Madam Man這個角色發揮到了極致，演技贏盡掌聲！全劇平均收視28.85點，而結局周同樣錄得31點，相當厲害。

《鐵探》話題十足!（劇照）

台慶劇《多功能老婆》

台慶劇《多功能老婆》即使劇情毫無新意，但演員陣容強大，包括楊千嬅、周柏豪、黄浩然、陳煒、洪永城和朱晨麗等，依然吸引大批觀眾收看。劇集首周收視錄得25點，成績有待改善，但以這個收視要成為「最佳劇集」看來要繼續努力。

《多功能老婆》由楊千嬅、周柏豪、黄浩然等人主演。(《多功能老婆》海報)

穿越奇幻劇《金宵大廈》

而本年度最被看好的「最佳劇集」一定非《金宵大廈》莫屬！雖然劇集沒有大製作和大卡士坐陣，但每個單元都涉及夢、寓言、曼德拉效應、蝴蝶效應及平行時空等議題，加上主角阿蕭（陳山聰飾）及Alex（李施嬅飾）的愛情綫貫穿全劇加上扣人心弦，令觀眾無法抗拒。《金宵大廈》播出後叫好叫座，更一度被喻為神劇，雖然劇集平均總收視只有27點，結局周亦只錄得29點。但自播出以來口碑相當好，無綫已決定開拍續集，監製葉鎮輝亦承認開始構思，所以《金宵大廈》絕對有望撃敗《白色強人》和《鐵探》成為今年的「最佳劇集」。