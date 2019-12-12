【萬千星輝】惠英紅未必能穩贏　親生女唐詩詠有優勢？

【任噏亂評】無綫舉行的《萬千星輝頒獎典禮2019》將於明年1月12日舉行，周三（11日）在將軍澳電視廣播城公布提名名單。今年有七個獎項是屬「全民及TVB評委會投票組別」，當中包括三個外界關注的大獎︰「最佳男主角」﹑「最佳女主角」、「最佳劇集」。上次跟大家預測過視帝大熱，今次就分析一下五位入圍熱門的機會。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

根據今年的走勢和有份參演的劇集的卡士，「視后」熱門人選應該是︰李佳芯﹑唐詩詠﹑李施嬅﹑惠英紅和楊千嬅。

睇埋視帝熱門分析！

【萬千星輝】視帝賽前預測五大熱門 馬國明要贏仲有一大對手

楊千嬅首次入圍視后。（資料圖片）

楊千嬅今年憑台慶劇《多功能老婆》首次入圍最佳女主角一獎，她屬影后級外援，實力不容忽視，而且她少有拍TVB劇，隨時有機會突圍而出，不過她本人曾透露自己無心爭視后，而且角色現時的迴響並不大，比起其他呼聲夠高的對手，她的勝算也不大。

李佳芯先拔頭籌在《星和無綫電視大獎》得到「TVB最喜愛角色獎」。（資料圖片）

李佳芯以《白色強人》中演Kennis的一角入選，她同時以這角在早前的《星和無綫電視大獎》得到「TVB最喜愛角色獎」。上年憑《BB來了》一劇已嘗視后滋味的她，今年有傳因網上言論而被內地網民杯葛，也傳出她因此被TVB雪藏，今年「冧莊」的機會不大。

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唐詩詠在2017年憑《不懂撒嬌的女人》得過視后。（資料圖片）

唐詩詠在被視為TVB頒獎禮前哨戰的新加坡「星和頒獎禮」（StarHub TVB Awards）中，憑劇集《白色強人》奪得最佳女藝人獎，可謂先拔頭籌，能否在《萬千星輝頒獎典禮》再下一城？不過，她在《白色強人》的表現未算亮眼，而且在「星和」贏得視后，卻失落TVB的視后也偶有發生，例如去年的黃智雯就在星和贏卻在TVB輸了，所以未必「穩陣」！

惠英紅今年是大熱門之一！（資料圖片）

「影后級」人馬惠英紅以在《鐵探》中的實力演技贏盡掌聲，演技無庸置疑，她剛剛也在《第26屆華鼎獎》中憑劇集《鐵探》打敗一眾女星奪得「中國百強電視劇最佳女主角」獎項，所以今年她得獎的呼聲甚高，不過劇集在今年5月播完，始終已經有一段時間，觀眾的印象可能已經淡化了，所以面對種種未知數，惠英紅要勝出依然有隱憂。

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李施嬅今年是大熱門贏家。（資料圖片）

李施嬅在《金宵大廈》分飾空姐Alex和舞女Coco，雖然劇集並不是大卡士製作，但勝在有新意，令女主角李施嬅大受觀眾歡迎，更有網民為她效力無綫多年獲多次提名也未能得視后而不值，誓要推到她得獎！不過，她現時已離開TVB，已脫離「親生女」行列，但是勝算依然大，事關她跟TVB的關係良好，而另一位大熱惠英紅也是「非親生女」組別，在同樣是外援下，無綫頒獎給今年廣受觀眾喜愛的李施嬅的機會也很大。

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點擊下圖逐格看其餘入圍的15位女藝人︰