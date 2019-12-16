【星級日日瘦】減肥最緊要靠自己？　陳妍希：教練都是騙人的！

今年36歲的台灣女星陳妍希，自從於2016年與內地男議員陳曉結婚並誕下兒子「小星星」後，火速收身成功加入「索媽」行列。不過，陳妍希本來並非易瘦體質，她早於2014年拍攝電影《神鵰俠侶》飾演「小龍女」一角時，卻因為包包面而被網民恥笑並封她做「小籠包」，因此她一直靠堅持和努力默默擺脫大眾對她的固有形象，終於擁有今日的苗條身形。

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陳妍希於2014年拍攝電影《神鵰俠侶》飾演「小龍女」一角時，因為包包面而被網民恥笑並封她做「小籠包」。（《神鵰俠侶》劇照）

生B後的她積極做運動火速收身。（Instagram：@yanxi531）

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陳妍希經常在社交網站分享自己做運動的點滴，除了有做近年很hit的普拉提（Pilates）此外，亦有去健身室做不同的局部訓練。雖然已經經常做運動，不過她依然在Instagram大吐苦水表示自己「被騙」：「我的健身教練練完我的腿後和我說，你等下拉伸一下，再走20分鐘橢圓機，你今天一天就都不會痛。今天已經第三天了，坐下來都還是酸疼的，事實證明，教練都是騙人的！」

陳妍希在Instagram大吐苦水被健身教練欺騙：「今天已經第三天了，坐下來都還是酸疼的，事實證明，教練都是騙人的！」（Instagram：@yanxi531）

陳妍希經常在社交網站分享自己做運動的點滴。（Instagram：@yanxi531）

另外，陳妍希除了積極做運動外，亦食得相當健康，早前她在節目中透露自己習慣食無味食物，因為食鹽會容易水腫，所以盡量不食鹽、味精和豉油，而且盡量以海鮮取代肉類。她現時亦經常在Instagram分享自己下廚樂的成果，例如不加麵粉的肉桂麵包、生酮多士青醬豬肉三明治、烤魚等等，希望能按照低碳步伐生活，健康都可以食得開心。

陳妍希除了積極做運動外，亦食得相當健康。（Instagram：@yanxi531）

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