范冰冰新形象冀重新出發　短髮造型獲網民讚好：重拾「范爺」霸氣

內地女星范冰冰的一頭大長髮一向是她的標誌，她日前出席內地公開活動，卻一改多年形象，以一頭短髮示人，並配以一身全黑利落打扮，頗有幾分女強人架勢，與平日的女神大相逕庭，一現身就成為場內焦點。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

范冰冰一改以往長髮女神形象，激罕以短髮Look示人，有重新出發的意味。（微博圖片／范冰冰工作室）

范冰冰去年陷入逃稅風波，沉寂一年，近期逐步復出，又涉足美容界，推出自家護膚產品。可能想擺脫過去陰霾，重新出發，范冰冰一改以往長髮及肩的女神形象，她昨晚出席內地一公開活動，以一頭短髮新Look示人，配以紅唇和全黑修身西裝，非常有女強人風範。范冰冰的新造型獲得網民一面倒讚好，認為她重拾「范爺」的霸氣，相信她很快就可以重整旗鼓。

范冰冰昨晚獲頒發「2019年度公益影響力明星」，她在台上致詞時說：「公益本身就是時尚，亦存在每一個人內心，是一個人最本真的善良。」范冰冰指自己行善近10年，她認為慈善和公益是一件可以讓心靈更美好的事情，看上去是幫助了受助的人，但實際上是受助的小朋友們在人生中給她回饋。

范冰冰以往以一頭女神長髮見稱。（微博圖片／范冰冰工作室）