與王祖藍賀女兒Gabrielle一歲生日　李亞男搞笑：你個名有啲難串

王祖藍和太太李亞男去年12月榮升做父母，誕下女兒王天韻（Gabrielle），當時王祖藍曾笑言希望女兒的樣貌不要似他，眨眼間天韻已經1歲，李亞男在IG上載一家三口為囡囡慶祝生日的照片，王祖藍抱着女兒露出滿足的笑容，另一張照片中兩公婆則從兩旁親吻女兒的面頰，很是有愛。

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李亞男在IG上載一家三口為囡囡慶祝生日的照片，很是有愛。（Instagram／@therivergirl）

李亞男在個人IG寫道：「GABBY 一歲生日快樂！happy birthday my dear princess!! Mommy and daddy will always love you and cherish you until you have some else to love you（生日快樂我親愛的公主，爸爸媽媽會一直愛你，直到另一個愛你的人出現。）李亞男又標籤「你個名有啲難串」「其實我都唔係好識串」「大家唔介意可以稱呼佢GABBY」「下次要改個簡單啲嘅英文名」。

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