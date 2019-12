與王祖藍賀女兒Gabrielle一歲生日　李亞男搞笑：你個名有啲難串

王祖藍和太太李亞男去年12月榮升做父母,誕下女兒王天韻(Gabrielle),當時王祖藍曾笑言希望女兒的樣貌不要似他,眨眼間天韻已經1歲,李亞男在IG上載一家三口為囡囡慶祝生日的照片,王祖藍抱着女兒露出滿足的笑容,另一張照片中兩公婆則從兩旁親吻女兒的面頰,很是有愛。

李亞男在IG上載一家三口為囡囡慶祝生日的照片,很是有愛。(Instagram/@therivergirl)

李亞男在個人IG寫道:「GABBY 一歲生日快樂!happy birthday my dear princess!! Mommy and daddy will always love you and cherish you until you have some else to love you(生日快樂我親愛的公主,爸爸媽媽會一直愛你,直到另一個愛你的人出現。)李亞男又標籤「你個名有啲難串」「其實我都唔係好識串」「大家唔介意可以稱呼佢GABBY」「下次要改個簡單啲嘅英文名」。

