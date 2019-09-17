李亞男慶幸自己基因夠強大：囡囡個鼻有啲似爸爸就要小心

李亞男（Leanne）周二（17日）出席護膚品牌活動，說到除了自己愛美以外，還顧及老公祖藍的皮膚管理：「佢都貪靚嘅，喺屋企嘅時候，有時佢好攰，我就會幫佢落妝、洗面、搽Mask同護膚品，佢瞓喺到就得！」而自己在護膚方面也非常勤力：「生完BB發現皮膚差咗啲，有啲細紋同斑，所以補充多啲精華、敷多啲Mask、去多啲美容院，希望可以改善到。」

李亞男認為護膚品是度身訂造的最好。（陳順禎攝）

Leanne說到囡囡立刻露出甜蜜的笑容：「我自己覺得囡囡係似我，我嘅基因係強大！我睇返自己細個嘅相，同佢拼埋一齊真係好似，但佢個鼻就有啲似爸爸，呢樣嘢就要小心喇！」問到囡囡會叫爸爸、媽媽了嗎？Leanne就說：「而家未識嗌，淨係講到Baby Language。我希望佢可以快啲嗌我，所以每日都荼毒佢：『叫媽咪、叫媽媽！』」談到會否與祖藍之間有競爭之心：「冇得咁講，但有啲人話爸爸係容易發音啲，其實嗌爸爸媽媽我哋都會好冧！」

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王祖藍與李亞男早前獲中央電視台邀請出席《中秋晚會》，二人合唱情歌《想把我唱給你聽》，過程中二人不時甜蜜對視大放閃光彈：「我哋兩個過咗個好Sweet嘅中秋！」Leanne又憶起過去的甜蜜時光：「通常都係一家人食飯，之後就會兩個人去散步、賞月，兩個人互相陪伴已經好浪漫。」《中秋晚會》還有黃曉明與Angelababy夫婦，但二人分開演出和接受訪問令婚變傳聞甚囂塵上，同場的Leanne就說：「冇乜點了解，因為都少見面，同埋喺活動後台都好少話接觸到對方，所以都唔太清楚。」