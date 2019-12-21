陳法拉IG曬蜜月相放閃　法國老公中文留言同老婆互動好Sweet

陳法拉今年5月與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov共諧連理，婚後法拉仍馬不停蹄地工作，相隔半年多，終於展開新婚蜜月之旅。

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陳法拉上載與法國老公的甜蜜合照，兩口子展開浪漫蜜月之旅。（IG圖片／falachenfala）

連日來，法拉都有在IG貼旅行相，留言「heading south」，未有透露目的地，又叫大家猜猜她去哪兒，老公Emmanuel更鬼馬地用中文留言說「我知道！」法拉回覆「sshhhhh」，叫老公唔好爆響口，兩公婆的小互動非常sweet！

今日法拉終於揭曉，原來跟老公去南極度蜜月。法拉與老公去了南極附近的South Georgia Island，她貼了一張與老公臉貼臉的親蜜相放閃，笑容非常幸福。相中二人穿上情侶裝冷衫，她留言道：「to the end of the world!」，更hashtag了「#honeymoon」及「newlyweds」。

不少網民留言讚兩公婆好Sweet好襯，而宋熙年更叫她「Make a baby!!!」趕快造人。法拉老公Emmanuel也有在IG低調po相，上載了一張企鵝相顯示自己在南極。

宋熙年留言叫法拉趁蜜月期間造人。（IG截圖／falachenfala）

法拉老公也有在IG低調放相，法拉立即畀like！（IG截圖／emstnv）