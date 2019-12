陳法拉IG曬蜜月相放閃　法國老公中文留言同老婆互動好Sweet

陳法拉今年5月與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov共諧連理,婚後法拉仍馬不停蹄地工作,相隔半年多,終於展開新婚蜜月之旅。

陳法拉上載與法國老公的甜蜜合照,兩口子展開浪漫蜜月之旅。(IG圖片/falachenfala)

連日來,法拉都有在IG貼旅行相,留言「heading south」,未有透露目的地,又叫大家猜猜她去哪兒,老公Emmanuel更鬼馬地用中文留言說「我知道!」法拉回覆「sshhhhh」,叫老公唔好爆響口,兩公婆的小互動非常sweet!

今日法拉終於揭曉,原來跟老公去南極度蜜月。法拉與老公去了南極附近的South Georgia Island,她貼了一張與老公臉貼臉的親蜜相放閃,笑容非常幸福。相中二人穿上情侶裝冷衫,她留言道:「to the end of the world!」,更hashtag了「#honeymoon」及「newlyweds」。

不少網民留言讚兩公婆好Sweet好襯,而宋熙年更叫她「Make a baby!!!」趕快造人。法拉老公Emmanuel也有在IG低調po相,上載了一張企鵝相顯示自己在南極。

宋熙年留言叫法拉趁蜜月期間造人。(IG截圖/falachenfala)

法拉老公也有在IG低調放相,法拉立即畀like!(IG截圖/emstnv)