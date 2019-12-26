【專題】林泳淘由「小背心」變「敢言女神」：重要嘅事要講出嚟！

林泳淘離開TVB已有接近3個月，現在她已轉型成為KOL，大家可以在Youtube上常常看見她的蹤影。泳淘在TVB工作了6年生涯中，她參演過的劇集雖然很多，但幾乎全部都是閒角，亦沒有哪個角色稱得上為代表作。相反，泳淘在主持《東張西望》和《3日2夜》的表現卻令大家印象深刻，其中一個原因是她「突出」的衣著，尤其是她在夏天經常穿小背心出外景採訪，觀眾總是突別關心，甚至會即時截圖分享至討論區大肆討論，無不稱她「心機重」，正因如此，林泳淘與「小背心」亦成為了關連詞。

雖然林泳淘是大家一直公認為的女神，但女神的興趣大家到底又知幾多？其實「小背心」只不過是她工作時的打扮，Cosplay動漫人物才是她鮮為人知的真實一面！近年泳淘迷上「角色扮演」，原因是在Cosplay登場的時候，她會比平時更加有自信：「玩Cosplay緊係靚啦，當你著咗第套衫之後，成個人好似會有咗第二個人格咁樣。好似一啲平時我唔敢擺嘅Post影相，我Cosplay之後我就會敢影，因為覺得冇人認到我，做所有事都會覺得好自在。」因此《香港01》相約了泳淘來一次Cosplay，這次泳淘決定打扮成女僕，目的是測試到底有多少人會認出她是林泳淘！雖然本身泳淘就自覺名氣不高，也不認為自己樣貌有多出眾，但最後結果會是怎樣？（詳細讀者要點擊影片觀看內容）

泳淘Cosplay前打扮，佢呢一刻進入咗《東張西望》嘅模式報道，咁報道咩新聞呢？（記得點擊睇片）

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對於Cosplayer來說，最渴望的當然是旁邊的人會跟他拍照留念及大讚模仿這個Cosplayer與真正角色非常神似。不過泳淘做實驗當日，卻有不少男士立即認出她就是「東張女神」林泳淘，紛紛走上前抓緊機會和林泳淘合照而非她當日Cosplay的女僕。對於自己被認出，泳淘相當震驚，「我成日都覺得我個樣係百搭樣，好似同好多人都好似樣咁，加上我Cosplay埋，所以其實真係好開心有人認得我。」

有人認得出佢係林泳淘佢就會好開心！

其實要認出泳淘並不是太困難吧？在她離開TVB前，幾乎每天晚上的《東張西望》也會見到她在主持，網上討論區以她為名的話題亦很常見，不過，其內容卻非她工作的表現，而是她當天外景的衣着，若然當集泳淘以「小背心」再加斜孭袋上陣，該帖甚至會成為熱門話題。其實泳淘並非《東張西望》的唯一，有好幾位女主持也曾作過類似打扮，某些網民認為她們是為了吸引注目和收視。然而，泳淘對這些說法並不認同，「通常以襯為主，好多人都話小背心，其實外景真係太熱，30幾度我哋真係喺出面曝晒。大家唔好覺得我哋着小背心係咪特登，你出去曝晒吓睇吓你會唔會着。」

泳淘嘅衣着真係成日成為大家嘅討論重點！

其實除了「小背心」之外，泳淘在過去半年亦因對在香港發生的社會運動表態而成就另一個話題。有網民認為，當時仍於TVB工作的泳淘很勇敢，因為外界有不少消息直指無綫內部員工（尤其幕前藝員）若就社運表態的話，或會面臨被雪藏或被解僱，所以網民對於泳淘的表態行為極度讚賞，更賦予她為「敢言女神」，然而泳淘卻愧不敢當：「我想幫返香港廣大市民幫佢哋講一啲冇人發聲或冇人知道嘅事。我真係唔係敢言嘅，我覺得重要嘅事係要講出嚟，尤其是自己做呢一行可以幫到社會一啲事，我都希望會盡自己所能，但你話我自己係咪好敢言我真係唔係，我都係做返啲好普通嘅事。」

泳淘曾在IG表態。（IG:wingt）

現時泳淘被TVB被解約後已有一段日子，除了轉戰YouTube界，ViuTV也立即向她招手參演《打天下》，雖然能夠再看見泳淘報道新聞的機會並不高，但現在可於YouTube和ViuTV見到她，也是一個不錯的選擇。

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「女僕泳淘」精華照片：