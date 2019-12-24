威神V出新碟隊長錕準備驚喜　得獎者來頭勁粉絲大呼：對手太強！

韓國男團NCT是SM娛樂在2016年推出的組合，不同國籍的成員眾多，人數亦沒有限制，以獨特的世界觀而備受討論，至今已有4個分隊，21名成員；2019年NCT推出以中國為主要範圍活動的子團「威神V」（WayV），近日隊長錕（Kun）身上就發生了一件趣事，讓粉絲們哭笑不得。

錕2012年9月在台灣受訓被SM娛樂發掘；2015年透過SM ROOKIES企劃亮相；2018年正式加入NCT。（Weibo／@WayV_official）

今年10月29日威神V推出第二張迷你專輯《Take Over The Moon》，錕特意在有紀念價值、第100張出版的新專輯上簽名，又畫滿象徵對粉絲的愛的心心，希望給幸運的「WayZenNi」（威神V粉絲名稱）一個驚喜，怎料到買到這張專輯的人居然大有來頭！

錕在微博貼出家族群組對話，只見媽媽說：「買了十本，一本有你簽名。」揭發了這張特別專輯的去向。（Weibo／@威神V_钱锟_KUN）

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錕在微博貼出家族群組對話，只見媽媽說：「買了十本，一本有你簽名。」揭發了這張特別專輯的去向，錕驚喜地回覆媽媽道：「你竟然還抽到我唯一畫愛心的，第100張。」錕大概覺得這件事太神奇，便將其跟粉絲們分享：「原來跟WayZenNi爭簽名專輯的不是WayZenNi……是我媽。我唯一一張為了紀念第100號畫了這麼多愛心的竟然被我媽買到了……」有粉絲回覆說：「這就是親媽的力量，我們這些假媽粉終究是不行」、「競爭對手太強大了」這些互動甚是有趣。