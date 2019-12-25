April真率IG要求網民勿性騷擾　反被諷：不喜歡就放棄做偶像

韓國女團April成員真率昨日（24日）深夜突然在Instagram大吐苦水，呼籲當地網民不要對她性騷擾，成為網絡熱話，「April 真率」因而成為韓國最大搜尋網站Naver的熱搜詞。

韓國女團April成員真率突然在Instagram大吐苦水，呼籲當地網民不要對她性騷擾。（IG/@truesol_0824）

真率@April IG相逐格睇

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真率在IG Story表示：「在我穿着短的服裝和有點緊身的衣服跳舞或走路時，請不要故意放慢影片製成動圖，然後上傳到網絡，搜索我的名字時會出現幾個（動圖），非常討厭這樣。」不少韓國網民同情真率的處境，慨嘆「女偶像是極限職業」、「女偶像常常承受這些」、「偶像也有人權」等等，卻有人認為「如果討厭就不要做（偶像）」，引起其他網民批評「腦子發瘋到甚麼程度？」

真率在IG Story表示：「在我穿着短的服裝和有點緊身的衣服跳舞或走路時，請不要故意放慢影片製成動圖，然後上傳到網絡，搜索我的名字時會出現幾個（動圖），非常討厭這樣。」（IG/@truesol_0824）

「April 真率」成為韓國最大搜尋網站Naver的熱搜詞。（Naver）

此外，由於真率年僅19歲，仍未達到韓國法定成年歲數為20歲，而早前另一名女團Buster成員，15歲彩妍疑被節目拍檔言語性騷擾，所以韓國網民希望娛樂公司正視未成年偶像的遭遇，又認為：「不要給未成年偶像穿點色情衣服，企劃公司和消費者都是大人了，對孩子們幹甚麼呢？」

不少網民同情真率的處境，又要求公司檢討未成年偶像的服裝。（Naver）