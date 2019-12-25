被舊愛爆八達通都偷　阮民安Tommy指對方抹黑：交晒畀律師處理

阮民安（Tommy）近月來除了在網上發言支持反修例之外，更多次上街參與遊行示威活動，立場鮮明，獲得不少網民支持。不過近日有一名自稱是他舊愛的K控訴他欠債不還，不但沒有承擔過錯，更表示在與Tommy同居期間很多財物都不翼而飛。而Tommy日前就在Facebook發文，隔空回應，在網上掀起熱議！

阮民安（Tommy）近月來多次上街參與遊行示威活動，獲得不少網民支持。（阮民安FB圖片）

K在接受傳媒訪問時透露與Tommy在2012年的聖誕派對上認識，兩人拍拖3個月後同居，屋租及大小雜費一直由女方負責。但在兩人同居期間，K逐漸發現家中財物不翼而飛，包括八達通、相機、手錶、現金等等。此外，K透露Tommy多次以不同藉口向她借錢應急，而Tommy當時的座駕是由K負責供款，K更曾因為Tommy違章而被告上法庭。K還曾代Tommy向財務公司借款15萬，雖然Tommy曾承諾會定時還款，但始終沒有實踐，搞到K要孭起所有欠債，最後花了約5年時間，才還清接近50萬的債項。她更坦言因為被追數沒錢還，想過自殺。

近日有一名自稱是Tommy舊愛的K在接受傳媒訪問時，控訴他欠債不還。（資料圖片）

K表示不但因為Tommy而搞到一身債，她亦試過提出分手，雙方更起爭執。之後K撞見Tommy帶現任太太Eva返屋企密會，最後K趕了Tommy走。對於K的種種指控，Tommy日前在Facebook發文回應，質疑對方為什麼多年來都不找他解決問題，並指對方收了錢抹黑自己，同時更稱K曾「坐枱」。不過K事後否認，並表示願意與Tommy公開對質。

Tommy的太太Eva Cheung有「原宿女神」之稱。（IG@eva_pinkland）

對於K的言論，Tommy在回覆《香港01》時表示：「我已經交晒畀律師處理！無嘢回應，謝謝！同埋我都已經畀咗律師信佢哋，其他嘢，唔方便再透露啦！」

對於K的指控，Tommy回應表示已經交由律師處理。（阮民安FB圖片）