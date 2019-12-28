【多功能老婆】周柏豪被嘲擁神級演技　閉目足足5秒表達內心戲！

TVB台慶劇《多功能老婆》在周五（27日）播出大結局的一集，雖然劇集曾被批劇情離地而且當中有不合理之處，但依然不乏捧場客。劇中主角周柏豪演的榮浩田是完美又痴心又暖男的OPPA，令不少女觀眾都對他「心心眼」，但是周柏豪在劇中的演技就被網民批評。

就是這一幕，周柏豪閉上雙眼淌淚，表達內在的悲傷。（電視截圖）

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結局的一集，一開頭就講述Jonathan（王梓軒飾）落海救顏成功（于淼飾）時，突然有大量鮮血湧出，鏡頭一轉就見到他在病床上奄奄一息，他身邊的親友一一到場，當中浩田身為他的好友，也是非常傷心，他走上前跟Jonathan告別的一幕更是激動落淚。但有眼利的網民就指出周柏豪在其中一個鏡頭閉上雙眼，無法表達感情，令觀眾無法投入，而該幕更足足有5秒之多，更有搞笑網民質疑他是否用眼珠演戲，只是合上了雙眼大家看不到而已？其實在劇集最後的一幕，藍飛（楊千嬅飾）跟浩田重遇，他們因為失而復得而興奮相擁時，周柏豪也有閉著雙眼幾秒甜笑，看來非常入戲。

有人批評周柏豪的演技。（網上截圖）

其實自劇集出街後，周柏豪的戲技不時被網民討論，有人指覺得他演技一般，更有人說「做番自己本身性格，無需演技」。但同時，也有人指覺得不錯，和「起初唔起眼，後來越睇越好睇，有新鮮感」等等。雖然他的演技有爭議性，但依然憑這劇入圍視帝，未知有沒有機會突圍而出呢？

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