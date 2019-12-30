【多功能老婆】譚倩紅演出被消失？　周柏豪：我都想跟容姨一起拍

TVB台慶劇《多功能老婆》上周播出大結局，雖然劇集已經告一段落，但劇情掀起網民熱烈討論。在劇中飾演浩田的周柏豪，憑着暖男OPPA的形象深受觀眾喜愛，他連日來在IG Post了不少劇集花絮照片，表示不捨，日前更在IG Stories回答網民的問題，解答了不少謎團！

周柏豪連日來在IG Post了不少劇集花絮照片，表示不捨。（IG@punkhippie）

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劇集由金牌編劇陳寶華擔任總監製，邀請到闊別熒幕多年的黃錦燊出山再拍劇，在劇集正式播出之前，更有報道指譚倩紅（容姨）都有份參演，不過整部劇播完，都未見到她的蹤影。有網民對此提出疑問，柏豪就答道：「我都想跟容姨一起拍呀。」

有網民問到點解譚倩紅未有出現，柏豪就表示自己都想跟容姨一起拍劇。（IG@punkhippie截圖）

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其實譚倩紅並沒有參演這部劇，只是去年在劇集拍攝期間，身為寶華姐契媽的她曾特意去探班，令在場的演員非常驚喜。譚倩紅在1995年演出經典處境劇《真情》中的「容姨」一角深入民心，直至2004年演出亞視劇集《8號巴士站站情》後就淡出幕前。

其實譚倩紅並沒有參演這部劇，只是去年在劇集拍攝期間，身為寶華姐契媽的她曾特意去探班，令在場的演員非常驚喜。（微博＠陳寶華）

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